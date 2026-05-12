Concertul Metallica aduce restricții în Capitală: șase linii STB deviate, mai multe vor avea program prelungit

Restricțiile rutiere vor intra în vigoare începând cu ora 15.00 și vizează Bd. Pierre de Coubertin și Bd. Basarabia, pe tronsonul dintre Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, potrivit Buletin de București.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat că liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor circula temporar pe trasee modificate. În același timp, programul de funcționare va fi prelungit pentru liniile 1, 10, 85, 104 și 143.

Stația „Piața Hurmuzachi”, aferentă liniilor 640 și N109, va fi relocată temporar pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șos. Mihai Bravu.

În perioada restricțiilor, liniile 85 și 90 vor circula pe traseele de bază până la intersecția Str. Vatra Luminoasă cu Str. Tony Bulandra, apoi vor fi deviate pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 va circula pe traseul obișnuit până la intersecția Șos. Iancului cu Bd. Pierre de Coubertin, apoi va fi deviată pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu și Bd. Decebal, după care revine pe traseul de bază.

Linia 143 va funcționa pe traseul de bază până la intersecția Str. Baicului cu Șos. Pantelimon, apoi va fi deviată pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand și Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului”, cu întoarcere pe mai multe străzi din zonă, înainte de revenirea pe traseul actual.

Liniile 640 și N109 vor circula pe traseul obișnuit până la intersecția Bd. Chișinău cu Bd. Basarabia și Bd. Nicolae Grigorescu, apoi vor fi deviate pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu și Calea Călărașilor, revenind ulterior pe traseul de bază.

După încheierea concertului, transportul public va fi suplimentat în zona Arenei Naționale. Șase tramvaie de pe linia 1 și șase de pe linia 10 vor circula la un interval de 10 minute, șase troleibuze de pe linia 85 vor pleca de la Arena Națională la același interval, 10 autobuze de pe linia 104 vor avea o frecvență de 6 minute, iar patru autobuze de pe linia 143 vor circula la un interval de 15 minute.