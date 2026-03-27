Mai multe trasee STB au fost modificate ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii

Primăria Municipiului București a anunțat vineri mai multe modificări în transportul public din cauza lucrărilor de reabilitare la infrastructura de transport.
Radu Mocanu
27 mart. 2026, 13:01, Social

PMB a anunțat că începând de sâmbătă linia de tramvai 55 va fi suspendată, iar linia de troleibuz 97 va circula pe un traseu modificat, deoarece vor începe lucrări de reabilitare a liniei de tramvai de pe strada Traian. Ca urmare a modificărilor va fi introdusă o linie navetă de autobuz, 655. 

Linia 97 va funcționa pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și Piața Foișorul de Foc, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Calea Călărașilor, Str. Traian, după care revine pe traseul de bază”, notează PMB. 

„Linia 655 va funcționa între „Piața Sfânta Vineri” și „Piața Iancului” astfel: „Piaţa Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piaţa Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”, mai anunță autoritățile. 

Tot de sâmbătă, autoritățile anunță și extinderea traseului liniei 196 care face legătura între Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret.  

Noul traseu va arătat așa: „Pe sensul spre „Autogara Filaret”: „Aeroport Băneasa”, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Parcului, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodă,  Bd. Eroilor, Str. Doctor Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Şos. Viilor,  Str. Fabrica de Chibrituri, Str. Dr. Constantin Istrati, „Autogara Filaret”; 

Pe sensul spre „Aeroport Băneasa”: „Autogara Filaret”, Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Şos. Bucuresti-Ploieşti,  „Aeroport Băneasa”, potrivit Primăriei. 

