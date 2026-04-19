Ciprian Ciucu: „Bucureștiul a rămas în urmă la toate capitolele. Avem nevoie de investiții și de o politică clară pentru patrimoniu”

„Orașul trebuie să se schimbe. A rămas în urmă Bucureștiul în raport cu alte capitale europene. Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere: calitatea serviciilor publice, calitatea spațiului public, lipsa unui sistem de mobilitate care să încurajeze inclusiv mersul cu transportul în comun. La toate astea lucrez”, a afirmat edilul.

Acesta a menționat că prioritățile administrației vizează direcționarea eficientă a resurselor către investiții esențiale.

„Sunt foarte atent la cum sunt cheltuiți banii, să fie direcționați acolo unde este nevoie de ei, în funcție de priorități și de investiții importante”, a spus Ciucu.

În ceea ce privește starea clădirilor din Capitală, Ciucu a atras atenția asupra riscului seismic ridicat și a lipsei unei evidențe centralizate.

„Avem un risc seismic foarte, foarte mare, pentru că avem clădiri care sunt în paragină. Tocmai am dat drumul să facem o inventariere, să avem și noi o bază de date unică cu ce clădiri are Primăria Capitalei”, a declarat primarul general.

Primarul a recunoscut că unele dintre imobilele degradate aparțin chiar administrației.

„O parte dintre cele care arată foarte prost pe care le vezi în oraș sunt ale noastre”, a afirmat Ciucu.

El a explicat că lipsa unei politici coerente a dus la situații în care imobile valoroase sunt neutilizate și se degradează.

„Nu e cineva care să aibă o bază de date unică și să ai o politică în ceea ce privește utilizarea lor. Sunt clădiri mari, prăpădite, cu risc seismic foarte mare, neadministrate, neocupate. Se degradează”, a spus edilul.

Ciucu a precizat că au fost atrase fonduri, inclusiv de la instituții financiare internaționale, pentru consolidarea unui număr limitat de imobile.

„Am atras fonduri, inclusiv din partea unor bănci de dezvoltare internațională, ca să consolidăm vreo 20 de clădiri. E mult, nu e puțin. S-a ocupat și fostul primar de acest lucru și trebuie să-i recunosc meritul”, a declarat Ciucu.

În acest context, edilul propune valorificarea economică a unor clădiri.

„Pe cele mai bune, care au potențial pentru piață, le concesionezi pe 30-40 de ani. Să vină cineva interesat, să deschidă un hotel mic, o librărie, o cofetărie, să o consolideze și să o reintroducă în circuitul economic sau cultural”, a explicat primarul.

În opinia sa, problema nu a fost lipsa instituțiilor, ci absența unei direcții clare.

„Avem instituții care se ocupă cu asta, dar în lipsa voinței politice și a manifestării autorității, adică să ai o politică publică, lucrurile au rămas în această stare”, a conchis Ciucu.