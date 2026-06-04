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Bucureștiul intră sub cod galben. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice și grindină

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o zi cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, în timp ce vineri vremea se va ameliora, iar temperaturile vor urca din nou spre 28 de grade.
Bucureștiul intră sub cod galben. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice și grindină
Andreea Tobias
04 iun. 2026, 10:25, Știrile zilei
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Joi, vremea va fi în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, ploi torențiale (15…25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină.

Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade.

Furtuni și grindină în București. Meteorologii anunță vijelii și ploi torențiale

Vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 grade.

Joi, între orele 10 – 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă
însemnate.

Vineri, în același interval orar, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă.

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