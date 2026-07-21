Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august? ANM a emis prognoza

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, aferentă intervalului 20 iulie – 17 august. În prima săptămână, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile specifice perioadei, iar de la începutul lunii august, vremea se va menține caldă.
În prima săptămână a intervalului menționat, valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.
Pe de altă parte, vor fi mai multe ploi în regiunile sud-estice, iar în rest, regimul pluviometric va fi în general deficitar.
Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile sud-estice, dar și mai ridicate în cele vestice.
De asemenea, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în toate regiunile țării.
Din această săptămână, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vestul și nord-vestul țării.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
Temperaturile se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și nord-vestul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.