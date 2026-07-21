O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov

Potrivit Primăriei Brașov, animalul a fost alungat de mai multe ori în ultimele zile din apropierea zonelor frecventate de turiști și localnici, însă a revenit constant în același loc.

Echipa de intervenție a reușit să captureze ursoaica în cursul nopții, în apropierea Hotelului Piatra Mare.

În urma evaluării situației, comisia de specialitate a decis eutanasierea ursoaicei, motivând că măsurile de alungare aplicate anterior nu au avut efect, iar comportamentul repetitiv al animalului reprezenta un risc pentru siguranța publică.

„Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legale și procedurile aplicabile în astfel de cazuri”, au precizat autoritățile.

Ursoaica nu avea pui, menționează autoritățile.

Reprezentanții municipalității au subliniat că siguranța cetățenilor și a turiștilor rămâne o prioritate și au făcut apel la respectarea recomandărilor privind evitarea interacțiunii cu animalele sălbatice.