Prima pagină » Social » O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov

O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov

O ursoaică care și-a făcut apariția în repetate rânduri în zona Hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov a fost capturată în noaptea de luni spre marți și ulterior eutanasiată, au anunțat reprezentanții autorităților locale.
O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov
Foto: stock
Laura Buciu
21 iul. 2026, 15:08, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Primăriei Brașov, animalul a fost alungat de mai multe ori în ultimele zile din apropierea zonelor frecventate de turiști și localnici, însă a revenit constant în același loc.

Echipa de intervenție a reușit să captureze ursoaica în cursul nopții, în apropierea Hotelului Piatra Mare.

În urma evaluării situației, comisia de specialitate a decis eutanasierea ursoaicei, motivând că măsurile de alungare aplicate anterior nu au avut efect, iar comportamentul repetitiv al animalului reprezenta un risc pentru siguranța publică.

„Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legale și procedurile aplicabile în astfel de cazuri”, au precizat autoritățile.

Ursoaica nu avea pui, menționează autoritățile.

Reprezentanții municipalității au subliniat că siguranța cetățenilor și a turiștilor rămâne o prioritate și au făcut apel la respectarea recomandărilor privind evitarea interacțiunii cu animalele sălbatice.

 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
BREAKING | Fiul actriței din telenovelele de pe Acasă TV a murit la doar 31 de ani 😲
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Un bebeluș s-a născut cu doi „gemeni” ascunși în propriul corp. Cazul medical extrem de rar care i-a uimit pe medici
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia