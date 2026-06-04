Prima pagină » Meteo » Vreme severă în România. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale

Vreme severă în România. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale

Meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din România. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii cu rafale de până la 70 km/h, descărcări electrice și căderi de grindină în următoarele ore.
Vreme severă în România. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale
Sursa foto: X
Andreea Tobias
04 iun. 2026, 10:11, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Joi, în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Primul Cod galben anunță, de asemenea, că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Furtunile lovesc din nou România. Rafale de 70 km/h și cantități mari de apă

Cel de-al doilea Cod valabil va fi în vigoare vineri, între orele 12 – 23.

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia