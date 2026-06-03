Prima pagină » Politic » Gândul: Primăria Sectorului 4 București reclamă omisiuni privind proiectul de la „Marius Nasta”

Gândul: Primăria Sectorului 4 București reclamă omisiuni privind proiectul de la „Marius Nasta”

Primăria Sectorului 4 București solicită Ministerului Sănătății să precizeze că administrează proiectul noului centru de la Institutul „Marius Nasta”, după ce autoritățile centrale au anunțat deblocarea finanțării și reluarea lucrărilor fără a menționa rolul administrației locale, potrivit Gândul.
Gândul: Primăria Sectorului 4 București reclamă omisiuni privind proiectul de la „Marius Nasta”
sursă foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Politic
03 iun. 2026, 14:42, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Reacția administrației conduse de Daniel Băluță vine după ce Ministerul Sănătății a anunțat deblocarea finanțării pentru Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi și reluarea lucrărilor pe șantier.

Primăria Sectorului 4 cere clarificări

Potrivit Primăriei Sectorului 4, proiectul este coordonat de administrația locală, „în calitate de autoritate contractantă, precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP)”, responsabilă de desfășurarea investiției și de efectuarea plăților către constructor, notează Gândul.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, menționăm faptul că lucrările au fost reluate de îndată sub coordonarea Sectorului 4 al Municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă, de altfel, de buna desfășurare a investiției”, a transmis Primăria Sectorului 4.

Instituția a precizat că proiectul a fost deblocat după aprobarea, în ședința de Guvern din 3 iunie, a indicatorilor tehnico-economici actualizați. Potrivit administrației locale, în prezent „nu mai există niciun impediment administrativ sau economic” care să afecteze termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor, respectiv luna august 2026.

Primăria a susținut că, „dintr-o regretabilă eroare”, comunicarea oficială a Ministerului Sănătății ar fi omis să precizeze autoritatea care implementează și își asumă finalizarea investiției.

Bolojan: Proiectul a fost deblocat prin hotărâre de Guvern

Tot miercuri, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat deblocarea proiectului și reluarea lucrărilor la Institutul „Marius Nasta”, unul dintre spitalele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am deblocat astăzi lucrările la Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» din București, unul dintre spitalele aflate pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și să reia activitatea după o perioadă de întrerupere cauzată de întârzieri la plată.

Potrivit acestuia, proiectul prevede modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin construirea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, care va include săli de operație, unități de terapie intensivă, laborator de bronhoscopie și facilități pentru intervenții multidisciplinare.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 640 de milioane de lei, din care circa 391 de milioane de lei reprezintă lucrări rămase de executat. Finanțarea este asigurată prin PNRR și de la bugetul de stat.

Ce a transmis Ministerul Sănătății

În comunicatul transmis anterior, Ministerul Sănătății a anunțat că finanțarea pentru Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi a fost deblocată și „constructorul a revenit deja pe șantier”, fără a face referire la rolul Primăriei Sectorului 4 în implementarea proiectului.

Noul centru medical este construit pe Calea Șerban Vodă, pe amplasamentul fostelor clădiri Zerlendi ale Institutului „Marius Nasta”. Investiția, estimată la aproximativ 72 de milioane de euro, va avea 115 paturi, dintre care 19 pentru terapie intensivă, trei săli de operație, laboratoare, ambulatoriu și secții de imagistică și radiodiagnostic.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Irina Neagu, expert GMF, despre noul context geopolitic din Caucaz: „Bucureștiul nu trebuie să aleagă între Washington și Bruxelles, ci poate contribui la apropierea celor două abordări”
Libertatea
„Voia să divorțeze încă din primele zile”. Fosta soție a lui Putin, mărturii tulburătoare despre anii petrecuți alături de liderul rus
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia