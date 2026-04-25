Poliția locală a intervenit pe Calea Victoriei: boxele de la terase au fost date jos în prima zi de „Străzi Deschise”

Măsura a fost anunțată printr-o postare a Primăria Municipiului București, care a transmis că ediția din acest an a evenimentului nu înseamnă muzică dată la volum ridicat și depășirea limitelor de decibeli, ci un spațiu urban dedicat comunității, relaxării și activităților culturale.

„Străzi Deschise 2026 nu înseamnă boxe date tare, muzică ce răsună peste decibelii legali. Înseamnă un București vibrant, comunitate, relaxare, motiv de ieșit pe promenada urbană, de petrecut timp de calitate cu cei dragi, povești zise de ghizi despre oraș, momente artistice pentru mici și mari. Și o zonă fără noxe, trafic intens.”

Autoritățile au precizat că polițiștii locali au mers pe Calea Victoriei și au verificat terasele, solicitând comercianților să îndepărteze boxele montate pe fațade și orientate către spațiul public.

„Le pun în vedere comercianților să dea jos de pe fațade boxele care bat spre stradă.”

Primăria a transmis și un mesaj către locuitorii din zonă, subliniind importanța respectului față de riverani, care găzduiesc evenimentul în propriul spațiu urban.

„Riveranii merită respect și le mulțumim pentru că ne primesc la ei acasă.”