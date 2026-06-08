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Percheziții la o clinică de înfrumusețare. Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

Polițiștii fac luni opt percheziții în București și Ilfov, inclusiv la sediul unei clinici de înfrumusețare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul ajunge la 3,7 milioane de lei.
Percheziții la o clinică de înfrumusețare. Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei
Foto: IGPR
Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 11:45, Social
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Polițiștii din cadrul IGPR, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac luni opt percheziții în București și Ilfov într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că administratorul unei firme ce desfășoară activități de cosmetică medicală și remodelare corporală, în perioada 2017–2024, cu intenție și la diferite intervale de timp, nu ar fi înregistrat în contabilitate și în alte documente legale veniturile obținute pentru serviciile medicale prestate către diverse persoane fizice.

Prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului se ridică la aproximativ 3.700.000 de lei.

Veniturile obținute ar fi fost ori însușite ori investite în achiziționarea de proprietăți imobiliare pentru a ascunde sau disimula încasările nefiscalizate.

Perchezițiile au loc la sediul/punctele de lucru ale societății și la domiciliile unor persoane fizice (administrator / persoane din cercul infracțional) și au drept scop descoperirea și ridicarea de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului.

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