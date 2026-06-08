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Horațiu Cosma: La finalul anului vom circula neîntrerupt pe aproape 400 km de autostradă, de la București la Pașcani

Românii vor putea circula neîntrerupt pe 400 de kilometri de autostradă, între București și Pașcani, potrivit termenelor asumate de constructori, anunță luni Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
Horațiu Cosma: La finalul anului vom circula neîntrerupt pe aproape 400 km de autostradă, de la București la Pașcani
Foto: Facebook/Horațiu Cosma
Cosmin Pirv
08 iun. 2026, 16:25, Economic
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Horațiu Cosma a transmis luni că pe sectorul Mircești – Pașcani al autostrăzii A7 constructorul a început așternerea asfaltului.

Pe cei 28 de kilometri ai tronsonului vor fi așternute aproximativ 300.000 de tone de asfalt. Tronsonul cuprinde 44 de poduri și pasaje, 4 spații de servicii și 3 noduri rutiere, dintre care și celebrul nod rutier de tip turbion de la Pașcani, unic în România, întins pe aproximativ 220 de hectare. Acesta ar urma să facă legătura dintre Autostrada Moldovei A7 și viitoarea Autostradă a Unirii A8.

Secretarul de stat adaugă că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 55%, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

„Obiectivul nostru este să finalizăm tronsonul până la sfârșitul anului. Potrivit termenelor asumate de constructor, la finalul anului vom putea circula neîntrerupt pe aproape 400 km de autostradă, de la București până la Pașcani”, a transmis Horațiu Cosma.

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