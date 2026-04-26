„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe, 53 de micrograme pe metru cub

Calea Victoriei se află printre cele mai poluate artere din București. Potrivit Primăriei Capitalei, în zona Cercul Militar a fost măsurată o valoare medie de 53,5 µg/m³ de dioxid de azot (NO2), un gaz poluant rezultat în principal din traficul rutier.

Acest indicator arată cât de mult poluant există în aer, iar în concentrații ridicate poate afecta sistemul respirator, în special în cazul copiilor și al persoanelor sensibile.

Autoritățile spun că tocmai aceste valori ridicate au stat la baza conceptului „Străzi Deschise”, prin care traficul auto este restricționat temporar pe artere intens circulate, pentru a reduce expunerea la noxe și a reda spațiul oamenilor.

Duminică, 26 aprilie, evenimentul a început de la ora 10:00, iar activitățile se desfășoară pe tot parcursul zilei, până seara, în zona Calea Victoriei și pe străzile adiacente.

În prima parte a zilei, între orele 10:00 și 12:00, copiii au fost întâmpinați de atelierul de pictură cu nisip, organizat pe Strada Ion Brezoianu, la intersecția cu Lipscani.

După-amiaza continuă cu activități pentru cei mici și pentru publicul larg. Între 15:00 și 16:00, la Cercul Militar are loc un atelier de știință distractivă. În același interval, în mai multe zone din apropiere sunt organizate ateliere de baloane modelabile și magie.

De la ora 16:00 până la 17:00, la statuia lui Iuliu Maniu este programat un spectacol de magie, iar între 16:00 și 20:00, pe trotuarul din fața Muzeului Național de Artă au loc caricaturi urbane.

Pentru copii, între 17:00 și 18:00, este programat spectacolul „Crina și păpușile vorbitoare”, iar în paralel continuă atelierele interactive din zona Brezoianu – Lipscani.

Spre seară, programul devine și mai intens. Între 18:00 și 20:00, în Piațeta Odeon au loc concerte de muzică populară și pop-rock, cu artiști precum Valeria Arnăutu, Maria Constantin și Ozana Barabancea, dar și momente de dans modern și contemporan.

Tot de la ora 18:00, în Piața Ion Rațiu are loc o lectură pentru copii, iar la Palatul CEC începe „Noaptea Dansului”, eveniment care se desfășoară până la ora 20:30.

Pe tot parcursul zilei, în Piața Revoluției poate fi vizitată o expoziție dedicată proiectelor de urbanism participativ.

Prin acest program, una dintre cele mai aglomerate și poluate artere din Capitală este transformată, pentru câteva ore, într-un spațiu dedicat oamenilor, în care traficul și noxele sunt înlocuite de activități culturale și recreative.