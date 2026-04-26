„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe, 53 de micrograme pe metru cub

Niveluri ridicate de noxe, în special dioxid de azot provenit din trafic, au fost înregistrate pe Calea Victoriei, iar proiectul „Străzi Deschise” aduce din nou pietonii în centrul Capitalei.
Foto: PMB
Mădălina Dinu
26 apr. 2026, 13:45, Social

Calea Victoriei se află printre cele mai poluate artere din București. Potrivit Primăriei Capitalei, în zona Cercul Militar a fost măsurată o valoare medie de 53,5 µg/m³ de dioxid de azot (NO2), un gaz poluant rezultat în principal din traficul rutier.

Acest indicator arată cât de mult poluant există în aer, iar în concentrații ridicate poate afecta sistemul respirator, în special în cazul copiilor și al persoanelor sensibile.

Autoritățile spun că tocmai aceste valori ridicate au stat la baza conceptului „Străzi Deschise”, prin care traficul auto este restricționat temporar pe artere intens circulate, pentru a reduce expunerea la noxe și a reda spațiul oamenilor.

Duminică, 26 aprilie, evenimentul a început de la ora 10:00, iar activitățile se desfășoară pe tot parcursul zilei, până seara, în zona Calea Victoriei și pe străzile adiacente.

În prima parte a zilei, între orele 10:00 și 12:00, copiii au fost întâmpinați de atelierul de pictură cu nisip, organizat pe Strada Ion Brezoianu, la intersecția cu Lipscani.

După-amiaza continuă cu activități pentru cei mici și pentru publicul larg. Între 15:00 și 16:00, la Cercul Militar are loc un atelier de știință distractivă. În același interval, în mai multe zone din apropiere sunt organizate ateliere de baloane modelabile și magie.

De la ora 16:00 până la 17:00, la statuia lui Iuliu Maniu este programat un spectacol de magie, iar între 16:00 și 20:00, pe trotuarul din fața Muzeului Național de Artă au loc caricaturi urbane.

Pentru copii, între 17:00 și 18:00, este programat spectacolul „Crina și păpușile vorbitoare”, iar în paralel continuă atelierele interactive din zona Brezoianu – Lipscani.

Spre seară, programul devine și mai intens. Între 18:00 și 20:00, în Piațeta Odeon au loc concerte de muzică populară și pop-rock, cu artiști precum Valeria Arnăutu, Maria Constantin și Ozana Barabancea, dar și momente de dans modern și contemporan.

Tot de la ora 18:00, în Piața Ion Rațiu are loc o lectură pentru copii, iar la Palatul CEC începe „Noaptea Dansului”, eveniment care se desfășoară până la ora 20:30.

Pe tot parcursul zilei, în Piața Revoluției poate fi vizitată o expoziție dedicată proiectelor de urbanism participativ.

Prin acest program, una dintre cele mai aglomerate și poluate artere din Capitală este transformată, pentru câteva ore, într-un spațiu dedicat oamenilor, în care traficul și noxele sunt înlocuite de activități culturale și recreative.

Recomandarea video

Sondaj: Unde petreci minivacanța de 1 Mai?
G4Media
Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Libertatea
Cele 2 zodii care se pot îmbolnăvi grav în luna mai 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Efectele pot fi puternice”
CSID
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor