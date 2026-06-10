Copiii cu dizabilități ar putea primi un nou sprijin financiar

Propunerea prevede acordarea unei sume de 500 de lei, o dată pe an, tuturor copiilor care, „la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic”, sunt încadrați într-un grad de handicap. Plata ar urma să fie făcută automat, fără ca părinții sau reprezentanții legali să depună cereri ori documente suplimentare.

Ajutoarele diferă în funcție de localitate

În prezent există diferențe semnificative între formele de sprijin suplimentar acordate la nivel local. „Unele autorități ale administrației publice locale au instituit mecanisme complementare de sprijin financiar pentru copiii cu dizabilități, în timp ce numeroase județe și localități nu dispun de resurse financiare necesare pentru măsuri similare”, susține Raisa Enachi, fost deputat AUR, în prezent parlamentar neafiliat.

„Situația generează o inegalitate de fapt în accesul la forme suplimentare de protecție socială, determinată exclusiv de reședința beneficiarului și de capacitatea financiară a autorității locale”, a transmis inițiatoarea.

Garantat la nivel național

Iar „accesul la o măsură suplimentară de sprijin social pentru copiii cu dizabilități nu trebuie să depindă de localitatea în care aceștia domiciliază sau își au reședința, ci trebuie garantat în mod unitar la nivel național, printr-un mecanism stabil, predictibil și administrat de instituțiile statului cu competență în domeniu”, a explicat Enachi.

Potrivit acesteia, chiar și acolo unde există astfel de ajutoare, continuitatea lor nu este întotdeauna garantată.

„Acordarea lor depinde de disponibilitățile bugetare locale, de politica administrației publice locale și de fluctuațiile transferurilor bugetare, ceea ce poate conduce la suspendarea măsurilor sau la întârzieri semnificative în efectuarea plăților”, susține Enachi.

Beneficiarii, identificați automat

La sfârșitul anului 2025, în România erau înregistrați 85.551 de copii cu dizabilități, reprezentând aproximativ 2,5% din totalul copiilor cu vârste între 0 și 17 ani.

Utilizând bazele de date existente, structurile Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ar urma să stabilească automat lista beneficiarilor și să efectueze plata sprijinului financiar, dacă acesta va fi aprobat. Identificarea beneficiarilor s-ar face pe baza certificatelor de încadrare în grad de handicap aflate în evidențele autorităților.

Mai puțin de 0,005 % din cheltuielile statului

Potrivit calculelor prezentate, impactul financiar al măsurii este estimat la aproximativ 42,8 milioane de lei anual, adică aproximativ 0,005% din cheltuielile anuale ale statului, potrivit bugetului general consolidat pentru 2026.

Fondurile necesare ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.