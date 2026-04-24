Programul Străzi deschise revine de sâmbătă în Capitală. Calea Victoriei și strada Ion Brezoianu vor fi pietonale

De sâmbătă se dă startul la „Străzi deschise – București”, ediția a șasea, anunță Primăria Capitalei.

Sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 22.00, Calea Victoriei și strada Ion Brezoianu vor fi pietonale.

Evenimentul cuprinde piese de teatru, ateliere pentru copii, spectacole, tururi ghidate, flashmob, parade, dar și dezbateri.

La dezbateri participă specialiști din cultură, arhitectură, urbanism și societatea civilă, iar fiecare weekend va avea o temă diferită.

Sâmbătă, de la ora 17.00, tema este „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?”, o dezbatere la care va participa și primarul Ciprian Ciucu.

Programul complet al evenimentului:

Sâmbătă, 25 aprilie

• 10:00 – 21:00, Piața Revoluției (parcare): zonă destinată activităților sportive (baschet, ping pong, subsoccer)

• 10:00 – 12:00, Bd. Dacia → Splaiul Independenței (traseu itinerant): Parada Personajelor, Opera Comică pentru Copii

• 10:00 – 12:00, Calea Victoriei x Strada Lipscani, atelier de colorat zmeie

• 11:00 – 12:00, Cercul Militar: atelier de magie pentru copii

• 11:00 – 12:00, Trotuar Muzeul Național de Artă: spectacol pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”

• 11:00 – 13:00, Piața Ion Rațiu: atelier de confecționat marionete

• 11:00 – 13:00, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de improvizație pentru copii

• 12:00 – 20:00, Trotuar Muzeul Național de Artă: Caricaturi urbane

• 12:00 – 13:00, Cercul Militar: Bubble Parade

• 12:00 – 21:00, Parcul Kretzulescu: pictură în aer liber, Asociația Artiștilor Plastici

• 14:00 – 15:00, Piața Revoluției: atelier de știință distractivă pentru copii

• 14:00 – 16:00 // 17:00 – 19:00, traseu itinerant: Tur ghidat “De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: Istoria unui bulevard celebru”, cu Ovidiu Neacșu

• 15:00 – 18:00, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de reciclare creativă

• 16:00 – 18:00, Bd. Dacia → Splaiul Independenței (traseu itinerant): Promenadă pe catalige

• 16:00 – 18:00, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de confecționat brelocuri și brățări

• 16:30 – 18:30, traseu itinerant: Tur ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, cu Alexandru Binescu

• 16:30 – 17:30, Calea Victoriei, nr. 146: Recital Soul Quartet

• 16:30 – 18:30, Calea Victoriei (traseu itinerant): Jonglerii pe monociclu

• 16:30 – 17:30, Piața Ion Rațiu: atelier de lectură

• 17:00 – 20:00, Trotuar Muzeul Național de Artă: atelier de baloane modelabile

• 17:20 – 19:30, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de baloane modelabile

• 17:00 – 18:00, Piața Revoluției: Dezbatere „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?” (organizat cu sprijinul Urbanize Hub și Institutului de Dezvoltare Locală Think Global Act Local)

• 17:00 – 21:00, Magazinul Muzica: instalație participativă „Obiceiuri Urbane”, organizat cu sprijinul Urbanize Hub și Institutului pentru Dezvoltare Locală Think Global Act Local

• 17:00 – 20:00, Cercul Militar: Concert de muzică interbelică „Zaraza”

• 17:00 – 18:00, Piața Ion Rațiu: Performance marionete „Poezii pe sfori”

• 18:00 – 20:00, Piațeta Odeon: Concert de Muzică Populară, de Muzică Pop/Rock, spectacol de dans modern și contemporan

• 18:00 – 19:00, Piața Revoluției: atelier de lectură pentru copii

• 18:30 – 19:00, Piața Revoluției: Flashmob

• 19:00 – 19:40, Piața Revoluției: Concert „Duo Violoncel”

• 19:00 – 20:00, Palatul CEC: Concert – Robin and The Backstabbers

Duminică, 26 aprilie

• 10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier pictură cu nisip

• 15:00 – 16:00, Cercul Militar: atelier de știință distractivă pentru copii

• 16:00 – 17:00, Statuia Iuliu Maniu: Spectacol de magie (Magitot)

• 16:00 – 20:00, Trotuar Muzeul Național de Artă: Caricaturi urbane

• 17:00 – 18:00, Trotuar Muzeul Național de Artă: spectacol pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”

• 17:00 – 18:00, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de baloane modelabile

• 17:30 – 18:30, Str. Ion Brezoianu x Str. Lipscani: atelier de magie

• 18:00 – 20:00, Piațeta Odeon: Concert de Muzică Populară, de Muzică Pop/ Rock, Spectacol de dans modern și contemporan

• 18:00 – 19:00, Piața Ion Rațiu: lectură pentru copii

• 18:00 – 20:30, Palatul CEC: „Noaptea Dansului”.