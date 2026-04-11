Patronii vor să țină deschise terasele din Capitală tot timpul anului

Patronii vor să țină deschise terasele din București tot timpul anului, după modelul altor mari capitale europene. Aceștia au avut o întâlnire cu primarul general Ciprian Ciucu.
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 14:54, Social

Potrivit reglementărilor actuale, terasele sunt deschise din aprilie-mai până în octombrie, dar reprezentanții acestei industrii cer ca acestea să poată funcționa pe tot parcurusul anului.

Primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit vineri cu reprezentanții HORA, care reprezintă interesele a 150 companii din domeniul ospitalităţii, cu o cifră de afaceri de peste 600 milioane de euro.

„Aceștia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena și alte orașe europene. Vor să funcționeze legal, să respecte domeniul public și să nu construiască fără autorizație, așa cum știm că s-a întâmplat ani la rând”, au anunțat sâmbătă pe Facebook reprezentanții Primăriei Capitalei.

Aceștia spun că se lucrează la un regulament, care va fi disponibil curând.

„Edilul Capitalei susține locurile de muncă din industrie, atragerea de turiști, locuri unde dv. să petreceți timp de calitate, dar și regenerarea urbană. Integrarea afacerilor într-un cadru civilizat.
Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta”, adaugă reprezentanții primăriei.

