Linie de tramvai „în valuri”: STB spune că nu există pericol pentru călători

O linie de tramvai din București este afectată de deteriorări neobișnuite ale infrastructurii. STB susține că situația nu pune în pericol siguranța călătorilor, chiar dacă circulația este afectată pe anumite porțiuni.
sursa foto: Primăria Municipiului București
Maria Miron
25 mai 2026, 17:11, Știrile zilei
Traseul vizat este unul dintre cele mai circulate din Capitală, unde șina s-a deformat vizibil în timp, iar vatmanii sunt nevoiți să reducă viteza în zonele afectate.

Primăria Municipiului București a explicat luni că problemele au apărut în urma unor lucrări realizate în 2018 de Primăria Sectorului 5 pe linia de tramvai 32, când între șine a fost amenajat gazon cu sistem de irigații, fără ca proiectul tehnic inițial să fie respectat integral.

De la proiect la degradare: explicațiile STB

„Încă de la proiectul tehnic supus avizării, STB a atras atenția că proiectantul trebuie să transmită detaliile privind protejarea liniilor de tramvai și activitățile de întreținere. Aceste detalii nu au fost, însă, transmise și completate în proiectul tehnic de execuție”, susțin autoritățile capitalei.

 

Potrivit municipalității, degradarea infrastructurii ar fi fost cauzată de lipsa drenajului și de acumularea constantă de apă, care a dus în timp la afectarea căii de rulare.

„Lucrarea nu a fost prevăzută cu dren. Din această cauză, sistemul de irigații automat al gazonului duce la formarea de bălți noroioase”, se precizează în raportul de constatare al STB din 2024, citat de Primăria Municipiului București.

Probleme la nivelul șinelor

În plus, umezeala ar fi afectat direct structura căii de rulare. „Pământul, sistemul de irigații și iarba au fost duse până la nivelul superior al șinelor, ceea ce a degradat calea de rulare a tramvaiului”, iar „umiditatea permanentă a dus la corodarea electrochimică excesivă a elementelor componente ale prinderilor”, susține STB.

În timp, infrastructura a fost deteriorată și de colmatarea stratului de balast, ducând instabilitatea terasamentului și la apariția denivelărilor.

Echipele de intervenție intervin în prezent cu inserții de piatră specială, care consolidează terasamentul și îndreaptă șina, a transmis STB.

Fără risc pentru pasageri

Chiar dacă în teren șinele sunt vizibil deformate pe anumite porțiuni, autoritățile susțin că nu există riscuri pentru pasageri: „Nu există pericol pentru călători. Dacă pe o anumită porțiune se lasă terasamentul, tramvaiele circulă cu viteză redusă”.

Totuși, Primăria admite că este nevoie de intervenții ample pe termen lung, fiind în pregătire un proiect de modernizare. „Linia 32 va intra într-un proces amplu de reabilitare și modernizare”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

