Primăria Capitalei anunță începerea primului tratament de combatere a țânțarilor adulți

Primăria Municipiului București anunță startul primului tratament de combatere a țânțarilor adulți din acest sezon. Acțiunea începe mâine seară și va fi desfășurată etapizat, în toate zonele verzi din Capitală.
Mădălina Dinu
12 mai 2026, 19:01, Social
Intervențiile sunt organizate pe zile și tipuri de spații, astfel încât întreg orașul să fie acoperit.

Miercuri, tratamentele vor avea loc pe aliniamentele stradale. Joi, echipele vor interveni în toate parcurile. De vineri, acțiunile se vor extinde pe străzile mici din cartiere, în grădinile de bloc, locuri de agrement, terenuri de sport, parcări publice, depouri, cimitire, piețe, târguri și alte spații deschise.

Primul tratament va dura aproximativ o săptămână, în funcție de condițiile meteo.

Autoritățile anunță că, până în toamnă, sunt programate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor adulți.

Acestea vor fi alternate cu alte 14 tratamente pentru combaterea larvelor de țânțari, aplicate pe malurile și luciurile de apă ale lacurilor din salba de lacuri a Bucureștiului.

Până în prezent, Compania Municipală Eco Igienizare a realizat deja două astfel de acțiuni de larvicidare.

 

Intervențiile de dezinsecție vor avea loc pe timp de noapte, în intervalul orar 22.00 – 05.00, în timp ce tratamentele de larvicidare se desfășoară pe timpul zilei.

Primăria precizează că sunt utilizate produse avizate de Ministerul Sănătății, care nu pun în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor.

