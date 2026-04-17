Tururi ghidate gratuite în weekend la Primăria Capitalei

Porțile Primăriei Capitalei se deschid, în weekenduri, pentru toți cei care vor să o viziteze. Primarul Ciprian Ciucu a luat decizia în contextul în care clădirea este monument istoric și merită ca oamenii să-i cunoască povestea, să-i descopere farmecul.

Tururile ghidate sunt organizate gratuit, pentru grupuri de câte 20 de persoane, cu programare prealabilă.

Primele grupuri sosesc chiar vineri, de la ora 15.00, și, până la 20.00. În total, circa 140 de persoane vor trece pragul clădirii de pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Luna aceasta, tururile vor fi susținute de ghizii de la Bucureștiul Povestit, care s-au ocupat de înscrieri. Din 25 aprilie, se alătură proiectului ghizi voluntari, studenți la Facultatea de Istorie, din cadrul Universității București. Pe viitor, tot pe bază de voluntariat, se vor alătura și alți ghizi profesioniști.

Înscrieri

Programul de vizitare este în luna aprilie vinerea de la 15.00 la 20.00, iar sâmbăta de la 10.00 la 18.00. Din luna mai, Primăria Capitalei va fi deschisă sâmbăta între orele 12.00 și 20.00 și duminică între 10.00 și 16.00.

Doritorii trebuie să se înscrie, în prealabil, pe platforma primariadeschisa.pmb.ro, unde vor selecta ziua și intervalul orar disponibil. Înscrierile pentru fiecare weekend se fac până joia, la ora 14.00.

Accesul vizitatorilor se face prin intrarea principală a instituției – Bd. Regina Elisabeta nr. 47.

Tururile vor fi formate din 10-20 de participanți și se vor succeda la interval de 40 de minute.

Fiecare grup va fi însoțit în permanență de un ghid și de un reprezentant al PMB, iar traseul va fi similar unui circuit muzeal, exclusiv în spații destinate circuitului public.

Monument istoric

Clădirea PMB a fost construită între anii 1906 -1910 pe un teren numit „Maidanul lui Duca”. A fost proiectată de Petre Antonescu, arhitectul care a proiectat și Arcul de Triumf, Facultatea de Drept sau Așezămintele Ion I.C. Brătianu.

Inițial a fost Palatul Ministerului Lucrărilor Publice. Ocupată de armata germană în Primul Război Mondial, avariată de bombardamente în cel de-al doilea război, restaurată, extinsă, clădirea este un monument istoric pe care merită vizitat, cu mic, cu mare!