De ce miroase ploaia

Care este mirosul vostru preferat?

Cu siguranță, în top se află aroma cafelei proaspăt făcute, parfumul florilor albe precum floarea de portocal sau iasomia și mirosul ploii. Dar a ce miroase, de fapt, ploaia?

În realitate, apa nu are miros, așa că atunci când vorbim despre mirosul ploii ne referim la parfumul degajat de solul și iarba umede. Acest lucru se datorează sporilor eliberați de actinobacterii, niște microorganisme prezente în sol care, pe lângă faptul că sunt responsabile pentru unul dintre mirosurile noastre preferate, contribuie și la producerea unor substanțe extrem de utile în medicină. De aceea, și-au câștigat titlul de microorganismul săptămânii, scrie El Espanol.

Ce sunt actinobacteriile?

Actinobacteriile, cunoscute și sub numele de actinomicete, sunt un grup de bacterii Gram pozitive care trăiesc, în general, în sol, unde joacă un rol foarte important în descompunerea materiilor organice precum chitina sau celuloza. Astfel, ele contribuie la reînnoirea rezervelor de nutrienți din sol, formând humusul.

Humusul este un strat format din resturi rezultate în urma descompunerii și este foarte important datorită unor funcții precum reglarea nutriției plantelor, îmbunătățirea schimbului de ioni și a asimilării îngrășămintelor minerale, producerea de compuși azotați și dioxid de carbon și influența asupra procesării potasiului și fosforului din sol.

Pe de altă parte, unele actinobacterii pot trăi în animale și plante, unde acționează ca agenți patogeni. Majoritatea sunt aerobe, deși unele, precum Actinomyces israelii, pot trăi și în condiții anaerobe.

Actinobacteriile în industria farmaceutică

Așa cum spuneam la început, unele actinobacterii, în special cele din genul Streptomyces, sunt capabile să producă substanțe foarte utile în farmacologie.

De fapt, descoperirea uneia dintre aceste substanțe i-a adus Premiul Nobel lui Selman Waksman în 1940. Acest lucru s-a întâmplat după ce cercetătorul a izolat din sol bacterii producătoare de actinomicină, un grup de antibiotice extrem de importante pentru știință.

Pentru început, acestea sunt utilizate frecvent în laboratoarele de biologie celulară, datorită capacității lor de a inhiba transcrierea materialului genetic.

În plus, sunt foarte utile și în medicină, deoarece, sub denumirea comercială de Dactinomicină, au fost printre primele antibiotice care au demonstrat activitate anticancerigenă.

A ce miroase ploaia?

Actinobacteriile sunt, de asemenea, responsabile pentru mirosul caracteristic al ploii. Atunci când intră în contact cu umiditatea, aceste microorganisme eliberează spori foarte mici care, atunci când sunt loviți de picăturile de apă, ajung în aer și produc o substanță numită geosmină, al cărei miros este acel parfum plăcut pe care îl simțim după o zi ploioasă.

Ce părere aveți despre proprietățile microorganismului de astăzi? Este util atât prin faptul că salvează vieți, cât și prin faptul că dă naștere mirosului ploii. Niște bacterii extrem de versatile, la propriu.