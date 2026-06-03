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România urcă pe primul loc într-un top făcut de britanici: „Sunt foarte primitori, îți zâmbesc pe stradă”

Un clip devenit viral pe rețelele sociale arată cum britanicii au fost întrebați ce țări din Europa au cei mai primitori oameni, iar România a ajuns, surprinzător pentru mulți, în fruntea preferințelor.
România urcă pe primul loc într-un top făcut de britanici: „Sunt foarte primitori, îți zâmbesc pe stradă”
Mădălina Dinu
03 iun. 2026, 22:41, Life-Inedit
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La început, răspunsurile au mers în direcții clasice, cu Grecia și Italia printre cele mai des menționate destinații. Pe măsură ce au fost intervievați tot mai mulți trecători, România a început însă să apară din ce în ce mai des, până când a devenit una dintre cele mai apreciate țări.

„Poate România. Cu siguranță, da. Sunt foarte prietenoși, vorbesc mult și ușor cu toți englezii.”

Unii dintre cei intervievați au vorbit din experiențe recente, după vizite în țara noastră.

„Am fost acum câteva săptămâni și a fost uimitor.”

Alții au făcut chiar comparații directe cu alte destinații populare din Europa.

„Italienii și românii, dar aș spune că românii sunt mai primitori.”

Impresiile au fost completate de remarci simple, dar sugestive, despre comportamentul de zi cu zi al românilor.

„Chiar trebuie să menționez România. Oamenii de acolo sunt foarte, foarte primitori. Îți zâmbesc când treci pe lângă ei.”

România, tot mai vizibilă în percepția turiștilor

Chiar dacă țări precum Grecia, Italia sau Spania rămân în topul preferințelor turiștilor, apariția constantă a României în astfel de discuții arată o schimbare de percepție.

În ultimii ani, tot mai mulți străini care ajung în România vorbesc despre ospitalitatea localnicilor, iar astfel de reacții spontane confirmă experiențele directe ale celor care au vizitat țara.

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