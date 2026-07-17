Silicon Valley are un nou rival. Londra își face loc în elita inteligenței artificiale

Companii americane de referință, precum OpenAI și Anthropic, și-au extins prezența la Londra, care devine astfel unul dintre cele mai importante centre internaționale pentru evaluarea și testarea modelelor avansate de inteligență artificială. Potrivit Nature, Regatul Unit și-a construit un avantaj competitiv prin dezvoltarea unui ecosistem dedicat siguranței AI, mai degrabă decât prin competiția pentru cele mai puternice modele.

Un rol esențial îl are AI Security Institute (AISI), institut susținut de guvernul britanic, care testează voluntar modelele puse la dispoziție de companii înainte ca acestea să fie utilizate pe scară largă.

„Institutul a fost creat pornind de la convingerea că guvernele trebuie să înțeleagă ce se întâmplă la frontiera dezvoltării inteligenței artificiale”, a explicat Jade Leung, director tehnologic al AISI.

Printre verificările realizate de specialiști se numără testarea rezistenței modelelor la tentative de manipulare, evaluarea modului în care acestea respectă instrucțiunile primite și analiza posibilității ca ele să fie folosite în scopuri periculoase, inclusiv pentru dezvoltarea armelor biologice sau a atacurilor cibernetice.

Cercetarea, unul dintre punctele forte ale Marii Britanii

Potrivit specialiștilor citați de Nature, Marea Britanie se află de mai mulți ani în avangarda cercetării privind etica, guvernanța și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Londra beneficiază de prezența unor instituții de prestigiu, precum University College London, Universitatea Oxford și Alan Turing Institute, institutul național al Marii Britanii pentru cercetarea în domeniul inteligenței artificiale și al științei datelor.

Dezvoltarea ecosistemului britanic a fost susținută și de DeepMind, companie fondată la Londra în 2010 și cumpărată ulterior de Google. În jurul acesteia au apărut numeroase start-up-uri și organizații de cercetare dedicate dezvoltării și evaluării sistemelor AI.

De ce aleg companiile Londra

Guvernul britanic promovează țara ca pe o destinație atractivă pentru investițiile în inteligență artificială, prezentând-o drept o alternativă mai stabilă decât Statele Unite și mai flexibilă din punct de vedere al reglementărilor decât Uniunea Europeană.

Experții citați de Nature spun că marile companii din tehnologie apreciază atât nivelul ridicat al cercetării academice din Regatul Unit, cât și mediul legislativ și colaborarea cu autoritățile britanice. În opinia acestora, legislația europeană privind inteligența artificială este percepută de industrie ca fiind „mai strictă decât cadrul existent în Marea Britanie”.

Siguranța AI nu înlocuiește reglementarea

AI Security Institute a fost lansat în 2023, după primul summit mondial dedicat siguranței inteligenței artificiale, organizat la Bletchley Park. În prezent, institutul coordonează o rețea de organizații similare din mai multe țări și este considerat unul dintre cele mai bine finanțate centre de acest tip din lume.

Specialiștii atrag însă atenția că, deși institutul oferă guvernului britanic o capacitate tehnică importantă și contribuie la îmbunătățirea măsurilor de protecție ale modelelor AI, acesta nu poate înlocui o autoritate de reglementare.

Riscuri dincolo de securitate

De asemenea, unii cercetători avertizează că accentul pus în ultimii ani pe securitatea modelelor de inteligență artificială riscă să lase în plan secund alte probleme importante.

Printre acestea se numără transparența modului în care sistemele AI iau decizii, posibilitatea ca algoritmii să discrimineze anumite categorii de persoane, răspândirea dezinformării și efectele pe care utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale le poate avea asupra locurilor de muncă și asupra vieții sociale.

Altfel spus, inteligența artificială trebuie evaluată nu doar din perspectiva securității informatice, ci și a impactului pe care îl poate avea asupra oamenilor.