Opt plante aromatice care cresc ușor în grădină sau pe balcon

Cultivarea plantelor aromatice nu necesită experiență în grădinărit, iar multe dintre cele mai folosite ierburi în bucătărie pot fi crescute cu ușurință în ghivece sau jardiniere. Specialiștii publicației Gardening Know How recomandă opt plante potrivite pentru începători, apreciate atât pentru aroma intensă, cât și pentru întreținerea redusă.

Busuiocul și menta, printre cele mai populare alegeri

Busuiocul este considerat una dintre cele mai productive plante aromatice, dezvoltându-se rapid din semințe dacă beneficiază de cel puțin șase ore de soare pe zi. Recoltarea regulată stimulează apariția de noi frunze, iar îndepărtarea florilor ajută la păstrarea aromei.

Menta este, la rândul său, una dintre cele mai ușor de cultivat plante, însă specialiștii recomandă să fie ținută în ghivece. Plantată direct în grădină, aceasta se răspândește rapid și poate ocupa suprafețe mari într-un timp scurt.

Ierburi care rezistă bine la secetă

Pentru persoanele care nu au timp să ude plantele foarte des, cimbrul, rozmarinul și oregano sunt printre cele mai bune opțiuni. Originare din zona mediteraneană, aceste plante preferă locurile însorite și solurile bine drenate și suportă mai bine perioadele cu temperaturi ridicate.

Pătrunjelul și arpagicul completează lista plantelor recomandate pentru începători, fiind apreciate pentru versatilitatea lor în bucătărie și pentru faptul că se adaptează ușor la diferite condiții de cultivare. Coriandrul este, de asemenea, ușor de crescut, însă are nevoie de temperaturi mai scăzute, deoarece tinde să înflorească rapid în perioadele foarte călduroase.

Pot fi cultivate și pe balcon

Un avantaj important pentru cei care locuiesc la bloc este că toate cele opt plante pot fi cultivate în recipiente, fără a fi nevoie de o grădină. Specialiștii recomandă folosirea unui substrat cu drenaj bun și amplasarea ghivecelor în locuri luminoase.

Plantele cu cerințe similare pot fi cultivate împreună, însă menta ar trebui ținută separat, deoarece se dezvoltă mult mai agresiv decât celelalte specii. De asemenea, plantele aromatice cultivate în ghivece au nevoie de udări mai frecvente decât cele plantate direct în sol.

Greșelile pe care începătorii ar trebui să le evite

Potrivit experților, cea mai frecventă greșeală este udarea excesivă, care poate afecta dezvoltarea rădăcinilor, în special la plante precum rozmarinul, cimbrul sau oregano. De asemenea, nu este recomandată recoltarea a mai mult de o treime din plantă odată și nici lăsarea acesteia să înflorească, deoarece aroma frunzelor se diminuează.

Specialiștii subliniază că plantele aromatice nu au nevoie, în general, de cantități mari de îngrășăminte, iar recoltarea regulată contribuie la dezvoltarea unor plante mai viguroase și la obținerea unor frunze mai aromate.