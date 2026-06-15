Cum să recoltezi încontinuu busuiocul și menta pe parcursul verii

Ierburile proaspete reprezintă alegerea ideală pentru orice masă, relatează Express.

Plantele întregi cultivate în propria grădină pot fi o alternativă mai ieftină la ierburile cumpărate din comerț.

Dacă le plantați acum, pot fi recoltate continuu pe parcursul lunilor de vară și încorporate în numeroase preparate proaspete, arată sursa.

Un pas esențial

Totuși, un grădinar menționează că există un pas crucial pe care ar trebui să-l faci. Acest pas te va ajuta să te asiguri că plantele tale cresc din ce în ce mai bogate și mai abundente. Astfel, le poți maximiza potențialul.

Lee Bestall, grădinar, a explicat că există un truc esențial pe care grădinarii ar trebui să îl cunoască atunci când vine vorba de recoltarea plantelor aromatice în această vară.

Ca orice plantă, plantele aromatice necesită tăiere, dar i-a avertizat pe grădinari să nu facă un anumit lucru.

„Nu te limita doar la vârfuri”

„Nu te limita la vârfuri. Dacă tai doar vârfurile moi pentru gătit, vei ajunge să ai tulpini lungi și zdrențuite. Acestea arată trist și au un gust mai rău”, a spus el, potrivit aceleiași surse.

Bestall îi îndeamnă pe grădinari să fie „îndrăzneți” atunci când își taie plantele aromatice, pentru a preveni dezvoltarea „plantelor cu aspect tulpinos”. Chiar dacă este posibil să aveți nevoie doar de „acele vârfuri noi și frumoase” pentru a le folosi în bucătărie , este esențial să tăiați planta în mod constant. Astfel, veți avea o recoltă continuă și abundentă, arată sursa.

Cum să tăiați corect

Pentru a realiza acest lucru corect, grădinarul recomandă „să îndepărtați ceea ce aveți nevoie pentru a folosi ca plante aromatice. Totuși, să tăiați destul de drastic, aproape până la nivelul solului”. Trebuie să vă asigurați că acest lucru se face uniform. În acest mod, plantele se vor putea regenera în continuare.

Repetarea acestui proces „pe tot parcursul verii” va stimula o creștere proaspătă în doar câteva săptămâni. Ea va împiedica plantele să devină lemnoase și tulpinoase, totodată asigurându-se că ierburile „au un gust bun pe tot parcursul sezonului”, potrivit sursei citate.