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Două figurine din fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Germania

Arheologii au descoperit în peștera Hohle Fels, din sud-vestul Germaniei, două figurine reprezentând păsări, sculptate în fildeș de mamut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani.
Două figurine din fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Germania
Sursa foto: Facebook/Ralf Ehmann - Universität Tübingen
Oana Antipa
02 aug. 2026, 07:24, Life-Inedit
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Cercetătorii spun că piesele sunt cele mai mici sculpturi figurative cunoscute din această perioadă și oferă noi indicii despre talentul artistic și simbolismul primilor oameni moderni din Europa, relatează Phys.

Sculpturi miniaturale, bogate în detalii

Cele două artefacte au fost găsite în timpul săpăturilor arheologice desfășurate în 2025 în peștera Hohle Fels, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, în regiunea Jura Șvabă.

Deși fiecare piesă măsoară doar aproximativ doi centimetri lungime, cercetătorii spun că acestea păstrează numeroase detalii anatomice. Una dintre figurine este completă și pare să înfățișeze o pasăre aflată în poziție de clocire, în timp ce cealaltă, păstrată parțial, are aripile întinse și ar putea reprezenta o pasăre în zbor, la aterizare sau într-un comportament de curtare.

Specialiștii cred că cele două sculpturi au fost realizate în aceeași perioadă și este posibil chiar de același artist.

O nouă dovadă a rafinamentului artistic din Paleolitic

Descoperirea provine din straturile culturii aurignaciene, asociată cu sosirea primilor oameni moderni în bazinul superior al Dunării.

Potrivit echipei de cercetare de la Universitatea din Tübingen, figurinele demonstrează că artiștii din Epoca de Gheață stăpâneau tehnici sofisticate de prelucrare a fildeșului, reușind să redea în miniatură trăsături anatomice și posturi naturale.

Una dintre păsări prezintă ochi proeminenți și alte detalii fine, iar cealaltă are ciocul și penele atent conturate, ceea ce permite chiar formularea unor ipoteze privind speciile reprezentate.

Posibile simboluri sau talismane

Cercetătorii apreciază că figurinele aveau probabil o semnificație care depășea valoarea lor artistică.

Printre ipotezele luate în calcul se numără utilizarea acestora ca talismane personale sau simboluri ale identității persoanei care le-a sculptat ori le purta. Totodată, reprezentarea unor păsări în posturi dinamice este considerată neobișnuită pentru arta paleolitică, în care animalele sunt ilustrate, de regulă, în poziții statice.

Un sit celebru pentru cele mai vechi opere de artă

Peștera Hohle Fels este unul dintre cele mai importante situri arheologice ale Paleoliticului superior din Europa. Aici au fost descoperite unele dintre cele mai vechi sculpturi figurative și instrumente muzicale cunoscute, inclusiv celebra Venus din Hohle Fels, considerată una dintre cele mai vechi reprezentări ale corpului uman.

Noile figurine vor fi expuse în cadrul unei expoziții speciale organizate la Muzeul de Preistorie și Artă din Epoca de Gheață din Blaubeuren, unde publicul le va putea vedea până în aprilie 2027.

Descoperirea completează tabloul artei paleolitice europene și oferă noi informații despre comunitățile care au trăit în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, într-o perioadă în care și actualul teritoriu al României era locuit de grupuri de oameni moderni, documentate prin numeroase situri arheologice din Carpați și zona Dunării.

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