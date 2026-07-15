Viol pe plajă în Marea Britanie soldat cu 21 de ani de pușcărie pentru trei migranți

21 de ani de închisoare pentru că au violat o tânără pe o plajă din Brighton, în sudul Marii Britanii. Aceasta a fost sentința primită de doi solicitanți de azil, în vârstă de 26 de ani, unul egiptean, Ibrahim Alshafe, iar celălalt, iranian – Abdulla Ahmadi, potrivit Sky News.

Ambii au negat violul, susținând că actele sexuale au fost consimțite, însă argumentele nu au fost de natură să convingă instanța.

Agresiunea celor doi a fost filmată de un alt treilea migrant, un alt egiptean, Karin Al-Danasurt, de 21 de ani, care a primit 18 ani și 6 luni în calitate de participant secundar, după ce a filmat și a încurajat agresiunea.

Femeia era incapabilă să se apere

Toți cei trei condamnați vor executa, după eliberare, încă șase ani sub regim de supraveghere extinsă.

Potrivit probelor prezentate în instanță, agresiunea a avut loc în noaptea de 4 octombrie anul trecut.

Victima se despărțise de prietenii cu care ieșise în oraș și a fost observată de cei trei bărbați în timp ce mergea singură pe stradă, într-o stare de vulnerabilitate accentuată.

Procurorii au arătat că femeia era incapabilă să se apere, iar imaginile video au surprins-o căzând de două ori înainte de atac.

Cei trei au negat

Anchetatorii au arătat că doi dintre inculpați au dus-o în spatele unei cabine de pe plajă, unde au violat-o în mod repetat.

La scurt timp a sosit și al treilea bărbat, care a filmat întreaga agresiune.

În timpul procesului, procurorii au prezentat înregistrări în care Ibrahim Alshafe apare zâmbind, scoțând limba și lovind victima peste față în timpul atacului.

Acuzarea a descris faptele drept „cinice, prădătoare și lipsite de orice urmă de compasiune”.

Toți cei trei inculpați au depus mărturie prin intermediul unor traducători și au negat acuzațiile.

Alshafe și Ahmadi au susținut că femeia i-ar fi abordat pe faleza din Brighton, i-ar fi sărutat și atins și le-ar fi propus să meargă împreună pe plajă pentru a întreține relații sexuale.

„Un atac complet prădător și lipsit de scrupule”

La rândul său, Al-Danasurt a afirmat că a filmat incidentul pentru a încerca să oprească agresiunea și a negat că ar fi scuipat victima în gură sau că ar fi insultat-o.

Judecătoarea Christine Henson a respins însă aceste explicații, afirmând că fiecare dintre inculpați a participat la „un atac complet prădător și lipsit de scrupule” asupra unei femei separate de prietenii săi după o seară petrecută în oraș.

În declarația citită în instanță, victima a spus că agresorii „i-au distrus viața” în acea noapte și i-au luat „ceva ce nu va mai putea recupera niciodată”.

„Încă mă simt murdară”

„M-au violat în toate felurile. Când închid ochii îl văd pe bărbatul care filma și râdea de mine. Mi se ridică părul pe mine de câte ori mă gândesc. Oricât de mult încerc să mă spăl, încă mă simt murdară”, a declarat femeia, a cărei identitate este protejată de lege.

Procurorul Hanna Llewellyn-Waters a caracterizat comportamentul celor trei drept unul „lipsit de umanitate”, afirmând că declarațiile lor din timpul procesului au demonstrat „o lipsă totală de remușcare” și „o mentalitate profund denaturată”.