Băiat de 3 ani, rănit grav în țarcul cu crocodili la o grădină zoologică din Marea Britanie. Un bărbat a fost arestat 

Un băiat în vârstă de trei ani a fost grav rănit după ce a ajuns în țarcul cu crocodili al grădinii zoologice Johnson’s of Old Hurst, din apropiere de Huntingdon, în Marea Britanie, potrivit BBC.
În urma incidentului, poliția britanică a arestat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de tentativă de omor.
Poliția din Cambridgeshire a anunțat că a fost alertată joi, la ora 13:24, ora locală, cu privire la incidentul petrecut la Johnson’s of Old Hurst.
Copilul a fost transportat de urgență la Spitalul Addenbrooke, unde a fost internat cu răni grave. Potrivit autorităților, acesta se află în stare critică, dar stabilă.
Anchetatorii au precizat că nu există indicii că bărbatul arestat și copilul s-ar fi cunoscut anterior. De asemenea, poliția investighează dacă băiatul a fost atacat chiar de animalele din respectivul țarc, în timpul incidentului.
Inspectorul detectiv Verity McCann, din cadrul Poliției din Cambridgeshire, a declarat că oamenii legii încearcă să stabilească acum exact ce s-a întâmplat.
„În acest moment, vorbim cu persoane care se aflau la grădina zoologică în momentul acestui incident tulburător pentru a înțelege mai multe despre circumstanțe. Nu credem că bărbatul arestat și copilul se cunosc. Ofițerii sprijină familia băiatului la spital, iar gândurile noastre rămân alături de ei.”, a declarat acesta.
Reprezentanții grădinii zoologice Johnson’s of Old Hurst au transmis și ei un mesaj de susținere pentru familia copilului și au anunțat închiderea temporară a zonei în care s-a produs incidentul.
„Din respect față de familie, Casa noastră Tropicală va rămâne închisă până la o nouă notificare”, au precizat aceștia.
Și oficialii locali au reacționat după acest incident care s-a petrecut joi. Deputatul de Huntingdon, Ben Obese-Jecty, a transmis că „gândurile sale sunt alături de tânăra victimă și de familia sa într-o perioadă extrem de traumatizantă și dificilă” și le-a cerut oamenilor să „se abțină de la speculații online”.
Acesta a mai precizat că „ține legătura cu ofițerii superiori de la Comandamentul Gold, care tratează acest incident ca pe un incident critic”.
La rândul său, Darryl Preston, comisarul pentru poliție și criminalitate din Cambridgeshire și Peterborough, a declarat că a fost informat despre situație de șeful poliției, Simon Megicks.
„Gândurile mele se îndreaptă către familia băiețelului implicat în acest incident cu adevărat oribil”, a declarat acesta.
La intervenție au participat mai multe echipaje medicale. Serviciul de Ambulanță East of England a transmis că la fața locului au fost trimise o ambulanță, un vehicul de intervenție rapidă, un vehicul al ofițerului de ambulanță și Ambulanța Aeriană Magpas.
Ce este Johnson’s of Old Hurst
Potrivit site-ului oficial, Johnson’s of Old Hurst este o afacere agricolă de familie, care include în prezent o măcelărie, un magazin cu produse din fermă, o ceainărie, un restaurant specializat în fripturi și o grădină zoologică.
Complexul din Marea Britanie găzduiește „peste 100 de animale fascinante”, printre care crocodili, lei africani și un tigru bengalez.
Crocodilii sunt ținuți într-un fost grajd de vite transformat într-un spațiu tropical, cu pasarele suspendate împrejmuite cu gard metalic și cu vedere către bazine mari de apă înconjurate de vegetație.