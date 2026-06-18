Băiat de 3 ani, rănit grav în țarcul cu crocodili la o grădină zoologică din Marea Britanie. Un bărbat a fost arestat 

Un băiat în vârstă de trei ani a fost grav rănit după ce a ajuns în țarcul cu crocodili al grădinii zoologice Johnson’s of Old Hurst, din apropiere de Huntingdon, în Marea Britanie, potrivit BBC.

În urma incidentului, poliția britanică a arestat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de tentativă de omor.

Poliția din Cambridgeshire a anunțat că a fost alertată joi, la ora 13:24, ora locală, cu privire la incidentul petrecut la Johnson’s of Old Hurst.

Copilul a fost transportat de urgență la Spitalul Addenbrooke, unde a fost internat cu răni grave. Potrivit autorităților, acesta se află în stare critică, dar stabilă.

Anchetatorii au precizat că nu există indicii că bărbatul arestat și copilul s-ar fi cunoscut anterior. De asemenea, poliția investighează dacă băiatul a fost atacat chiar de animalele din respectivul țarc, în timpul incidentului.

Inspectorul detectiv Verity McCann, din cadrul Poliției din Cambridgeshire, a declarat că oamenii legii încearcă să stabilească acum exact ce s-a întâmplat.

„În acest moment, vorbim cu persoane care se aflau la grădina zoologică în momentul acestui incident tulburător pentru a înțelege mai multe despre circumstanțe. Nu credem că bărbatul arestat și copilul se cunosc. Ofițerii sprijină familia băiatului la spital, iar gândurile noastre rămân alături de ei.”, a declarat acesta.