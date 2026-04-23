Primăria Capitalei oferă finanțări de 2 milioane de lei pentru proiecte culturale

„2 milioane de lei pentru proiecte culturale! Înscrierile au început astăzi. Oferim finanțarea nerambursabilă, în cadrul sesiunii organizate de ARCUB”, au anunțat reprezentanții Primăriei Capitalei.

Tema din acest an este „București, în premieră” și are trei categorii: educație culturală și artă comunitară, proiecte interdisciplinare și colaborative și proiecte culturale incluzive și sociale.

Primăria alocă 560.000 de lei pentru fiecare din cele trei teme.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 80.000 de lei.

Reprezentanții Primăriei anunță cp un buget suplimentar de 160.000 de lei este rezervat etapei de contestații.

Pot depune proiecte persoane fizice autorizate, asociații și fundații, instituții publice de cultură care nu se află în subordinea Primăriei Municipiului București, precum și firme care desfășoară activități culturale.

Înscrierile se fac prin platforma fonduri-cultura.ro, în cadrul Sistemului Digital pentru procesele de Finanțare a Culturii (SDFC).

Faza de depunere a proiectelor se încheie în 22 mai. Rezultatele finale vor fi publicate în 16 iulie, iar apoi vor fi semnate contractele de finanțare.

„În paralel cu depunerea proiectelor, ARCUB deschide și procedura de selecție a experților evaluatori care vor analiza proiectele înscrise. Candidaturile pot fi depuse până pe 8 mai, ora 16.00, exclusiv prin platforma SDFC”, anunță primaria.