Ministerul Culturii a fost sesizat cu privire la presupuse fapte de hărțuire sexuală în interiorul Teatrului Național de Operetă | SURSE: ”Deocamdată, nu s-a comunicat nimic în legătură cu ancheta”

Managerul TNOMID, Radu Petrovici, a sesizat Ministerul Culturii, cel care are în subordine Teatrul Național de Operetă, cu privire la acuzațiile formulate și a cerut, încă din 2025, declanșarea unei anchete. Sursele noastre afirmă însă că nici până la acest moment nu s-a comunicat vreun lucru în legătură cu acest caz.
În 2025, Ministerul Culturii a înregistrat sesizarea oficială transmisă de conducerea TNOMID privind presupuse fapte de hărțuire sexuală și morală care ar fi avut loc în cadrul instituției.
Documentația transmisă includea raportul unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă, precum și declarații ale persoanelor care au reclamat situația. Cu toate că a trecut un an de atunci, persoanele care au semnalat presupusele abuzuri n-au fost înștiințate nici până acum ce măsuri concrete au fost dispuse de Ministerul Culturii în urma acestei sesizări și care au fost concluziile cercetărilor efectuate.
Surse Mediafax susțin că nu a existat o comunicare publică privind rezultatul verificărilor și nici o clarificare oficială referitoare la modul în care au fost tratate informațiile transmise: ”Deocamdată, nouă, celor care am suportat toate abuzurile, nu ni s-a comunicat nimic în legătură cu ancheta. Până la un răspuns oficial, pe care nu l-am primit, cu toate că a trecut peste un an, rămâne faptul că sesizarea noastră există, a fost înregistrată și privea acuzații de o gravitate considerabilă, care depășesc cu mult sfera unor simple nereguli administrative”.
Mediafax a solicitat un punct de vedere și conducerii TNOMID, dar aceasta ne-a recomandat să ne adresăm Ministerului Culturii.
Doar că la Ministerul Culturii, situația este tulbure. Ministrul Andras Demeter și-a anunțat oficial demisia din funcție printr-o postare publicată pe Facebook, după scandalul izbucnit în urma declarațiilor controversate privind „interesul național”.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat oficial demisia ministrului Culturii, András István Demeter, după scandalul provocat de declarațiile controversate atribuite acestuia. „Domnul ministru a demisionat. Premierul a luat act de această demisie. Ea este, cum ar veni, ireversibilă. Domnul ministru Demeter András părăsește funcția”, a declarat Ioana Dogioiu.
Ministrul desemnat din partea UDMR a transmis, la sfârșitul lunii mai, că și-a depus mandatul „fără ezitare” pe masa premierului și a susținut că nu s-a „agățat niciodată de scaun”. Demisia a venit după mai multe zile de tensiuni publice și reacții dure generate de afirmațiile sale, inclusiv din interiorul UDMR, formațiune care i-a cerut oficial retragerea din Guvern.
În mesajul publicat online, fostul ministru al Culturii a declarat că regretă efectele pe care declarațiile sale le-au avut asupra societății și și-a prezentat scuzele celor care s-au simțit jigniți sau trădați. „Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a transmis acesta în postarea publică.
András István Demeter a susținut că toate acțiunile sale au fost făcute „în interes cultural național” și în spiritul interculturalității din România. Acesta a afirmat că activitatea și deciziile sale demonstrează contrariul acuzațiilor care i se aduc în prezent.
Totodată, ministrul a subliniat că a mai renunțat și în trecut la funcții importante atunci când a considerat că aceasta este soluția corectă, amintind mandatele sale de director de teatru și președinte al radioului public.