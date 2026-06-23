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Ministerul Culturii va oferi un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale

Începând de luna viitoare, Ministerul Culturii va pune la dispoziția operatorilor culturali un buget de peste 37 de milioane de lei, pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale.
Ministerul Culturii va oferi un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
23 iun. 2026, 12:47, Economic
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Ministerul Culturii a transmis, marți, că va pune la dispoziția operatorilor culturali un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale.

„În urmă cu un an spuneam că legea trebuie corect aplicată, și – sau mai cu seamă – în cazul acelora care le-au inițiat. În urmă cu doar câteva luni, spuneam că finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale pe schema de minimis va deveni accesibilă din semestrul II al anului în curs”, a transmis Ministerul Culturii.

Guvernul a aprobat memorandumul

„Guvernul României a aprobat, în ședința de luni 22 iunie, memorandumul care permite implementarea aceste scheme de ajutor de minimis”. Schema este „dedicată proiectelor culturale”, potrivit instituției.

Bugetul va fi pus la dispoziție „începând din luna iulie 2026, până în 2029”.

Apelurile „se vor derula prin Sistemul digital pentru procesele de finanțare a culturii”.

Potrivit Ministerului Culturii, „valoarea finanțărilor care vor putea fi solicitate este cuprinsă între 10.000 și 100.000 de euro”. Diferențele sunt „în funcție de specificul și amploarea proiectelor”.

Inițiative în mai multe domenii

De asemenea, „vor fi susținute inițiative din domenii diverse. De la artele spectacolului și muzică la patrimoniu, carte, arte vizuale, design, festivaluri și industrii creative”. Scopul este „de a încuraja creația, mobilitatea artistică, apariția unor noi produse și accesul unui public cât mai larg”, conform instituției.

„Schema de minimis este o cerință explicită a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998”. Aceasta „va fi urmată, din ianuarie 2027, de punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat. Ea va oferi predictibilitatea de mult așteptată la nivelul sectoarelor cultural creative”, a mai transmis Ministerul Culturii.

Mai multe detalii „privind condițiile de finanțare vor fi anunțate în curând”, a conchis Ministerul Culturii.

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