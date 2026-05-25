Ministrul Culturii și-a dat demisia după scandalul declarațiilor despre „interesul național”

Demeter András István și-a anunțat oficial demisia din funcție printr-o postare publicată pe Facebook, după scandalul izbucnit în urma declarațiilor controversate privind „interesul național”.
VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
25 mai 2026, 17:58, Politic
Ministrul desemnat din partea UDMR a transmis că și-a depus mandatul „fără ezitare” pe masa premierului și a susținut că nu s-a „agățat niciodată de scaun”.

Demisia vine după mai multe zile de tensiuni publice și reacții dure generate de afirmațiile sale, inclusiv din interiorul UDMR, formațiune care i-a cerut oficial retragerea din Guvern.

Demeter András István: „Îmi cer scuze celor care se simt jigniți”

În mesajul publicat online, fostul ministru al Culturii a declarat că regretă efectele pe care declarațiile sale le-au avut asupra societății și și-a prezentat scuzele celor care s-au simțit jigniți sau trădați.

„Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a transmis acesta în postarea publică.

Demeter András István a susținut că toate acțiunile sale au fost făcute „în interes cultural național” și în spiritul interculturalității din România. Acesta a afirmat că activitatea și deciziile sale demonstrează contrariul acuzațiilor care i se aduc în prezent.

Totodată, fostul ministru a subliniat că a mai renunțat și în trecut la funcții importante atunci când a considerat că aceasta este soluția corectă, amintind mandatele sale de director de teatru și președinte al radioului public.

UDMR i-a cerut demisia după declarațiile controversate

Scandalul a izbucnit după apariția în spațiul public a unor declarații atribuite ministrului, considerate ofensatoare și incompatibile cu funcția guvernamentală pe care o ocupa. Reacțiile au venit rapid atât din partea opiniei publice, cât și din zona politică, iar UDMR s-a delimitat public de afirmațiile sale.

Până la această oră, Executivul nu a anunțat oficial cine va prelua interimar conducerea Ministerului Culturii.

Plecarea lui Demeter András István din Guvern reaprinde discuțiile privind responsabilitatea discursului public al oamenilor politici și impactul pe care declarațiile controversate îl pot avea într-un climat social deja tensionat.

Scandalul reprezintă unul dintre cele mai sensibile momente pentru Ministerul Culturii din ultimii ani și ar putea avea consecințe inclusiv asupra imaginii publice a UDMR.

