Statul pune la bătaie 288 de milioane de lei pentru firmele care investesc în modernizare

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat marți deschiderea aplicațiilor pentru un program destinat firmelor românești care vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică.
Irineu Darău, ministrul Economiei / EMANUEL TITUS ILIESI/MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
26 mai 2026, 11:22, Economic
Potrivit ministrului, programul are un buget de peste 288 de milioane de lei și urmărește să sprijine companiile care încearcă să rămână competitive, pe fondul creșterii costurilor și al presiunii tot mai mari pentru modernizare tehnologică.

„Vorbim despre peste 288 milioane de lei pentru firmele românești care vor să investească în producție mai modernă, automatizare, digitalizare și eficiență energetică”, a transmis Irineu Darău.

Costuri mai mici prin tehnologii noi

Oficialul spune că în ultimele luni a discutat cu numeroși antreprenori din industrie, iar mulți dintre ei i-au spus că firmele au nevoie de investiții rapide pentru a putea rămâne competitive pe piață.

„În ultimele luni am discutat cu mulți antreprenori din industrie și aproape toți spun același lucru: dacă vrem să rămânem competitivi, trebuie să investim. În tehnologii noi, în procese mai eficiente și în capacitatea de a produce mai bine și cu costuri mai mici”, a precizat ministrul Economiei.

Proiecte eligibile pentru finanțare

Programul finanțează investiții pentru modernizarea activității companiilor și creșterea eficienței producției.

Printre proiectele eligibile se numără modernizarea liniilor de producție și achiziția de echipamente pentru dezvoltarea activității. De asemenea, firmele pot obține bani pentru automatizarea și digitalizarea proceselor, dar și pentru investiții în eficiență energetică. Programul acoperă și tehnologii verzi sau soluții de reciclare.

Potrivit ministrului Economiei, programul este gândit pentru firmele care vor să producă mai eficient și să își reducă costurile prin investiții în tehnologie și modernizare: „Exact asta încercăm să susținem prin acest program”.

Firmele care aplică primele au avantaj

Finanțarea se acordă după principiul „primul venit, primul servit”, ceea ce înseamnă că firmele care depun mai rapid cererile au șanse mai mari să obțină fondurile disponibile. Înscrierile sunt deschise până în 24 iunie 2026.

Ministerul Economiei a publicat și un manual de utilizare pentru crearea profilului și identificarea electronică pe platforma programului, destinat firmelor care vor să aplice pentru finanțare.

