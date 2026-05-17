Irineu Darău, întrebat cum e în Guvern după plecarea PSD: Un pic mai liniște

Irineu Darău a fost întrebat duminică la Digi24 cum e atmosfera în Guvern după plecarea PSD.

„Un pic mai liniște”, a spus ministrul Economiei.

El și-a nuanțat apoi declarațiile.

„Un pic mai liniște. Să știți că poate PSD și în guvern și acum face un pic cam multe declarații politice”, a explicat Darău.

Ministrul susține că, uneori, nu era nicio legătură între ceea ce se discuta în Guvern și ceea ce apărea seara la televizor.

„Deci era și cred că mai este până azi un fel de dublu discurs pe care nu-l înțeleg. Mai ales pe câteva puncte comune”, a adăugat Irineu Darău.

Acesta a dat explul programului SAFE: „Sunt câteva personaje din PSD care azi au un discurs foarte negativist și denigrator”.

„Spun că e cumva o atmosferă mai lucrativă pentru că ce spunem, facem și apoi declarăm public”, a mai spus el.