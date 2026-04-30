Străzi Deschise – București. Cetățenii, invitați să facă o plimbare cu caiacul pe râul Dâmbovița

„Pe 2–3 mai, «Străzi Deschise» continuă cu un weekend dedicat râului care traversează orașul – sub tema «Dâmbovița – râul care unește»”, potrivit organizatorilor.
Sâmbătă între orele 10:00 și 22:00, Calea Victoriei „devine o promenadă urbană”, fiind deschisă exclusiv circulației pietonale.
Duminică, 3 mai, cei pasionați de explorare sunt invitați să descopere „Bucureștiul altfel”, făcând o plimbare cu caiacul pe Dâmbovița.
Cei interesați sunt invitați, duminică, la Debarcader, în Piața Națiunilor unite. Călătoriile vor fi gratuite și se vor face după următorul program:
Există o limită a locurilor disponibile, așa că doritorii sunt îndemnați să se înscrie individual, accesând formularul pus la dispoziție de organizatori pentru anumite curse individuale, care se poate regăsi pe arcub.ro
De asemenea, pe tot parcursul zilei, în Piața Revoluției poate fi văzută expoziția stradală „Dâmbovița 2035”, care „deschide o conversație despre cum ar putea arăta această parte a orașului în anii care vin.
Duminică, va avea loc o dezbatere despre viitorul râului și al orașului, care aduce împreună administrația locală, specialiști, dar și comunitatea.
Seria de evenimente „Străzi deschise – București” este organizată de Primăria Municipiului București.