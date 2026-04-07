Gândul: Ciprian Ciucu avertizează că peste 200 de milioane de euro din fonduri UE sunt în pericol la Primăria Capitalei

„Am un raport pe care l-am cerut de când sunt primar. S-au făcut proiecte nu foarte multe, dar nici foarte puține, vreo 20, dintre care spre două treimi au risc de dezangajare. Înseamnă că nu vor fi atinși indicatorii lor și că nu vom mai primi banii sau va trebui să le susținem din bugetul local. Vorbim de vreo 200 de milioane de euro. Semaforizarea inteligentă este unul dintre proiectele vizate”, a spus primarul general, potrivit Gândul.

Edilul a afirmat că, la preluarea mandatului, a găsit o instituție subfinanțată și cu o schemă de personal supradimensionată, dar a precizat că nu are în vedere concedieri.

În opinia lui Ciprian Ciucu, în urma mandatelor lui Nicușor Dan s-au acumulat mai multe probleme administrative.

„Au fost mai multe. A avut un mandat cu bune și cu rele. Eu nu am venit să fac evaluări, îmi văd de treaba mea. Nu mai ține asta cu greaua moștenire. Am făcut ce am făcut și ca primar de sector. Ies pe stradă …Am găsit o instituție subfinanțată. În februarie mă trezeam la 5 dimineața și nu dormeam”, a precizat primarul general al Capitalei.

„Nu e în interesul meu să îl evaluez pe Nicușor Dan. Am nevoie de o relație corectă și decentă”, a adăugat Ciucu.

