Prima pagină » Știrile zilei » Timiș: O adolescentă a fost bătută și abandonată pe câmp după ce a refuzat să se prostitueze. Trei tineri au fost reținuți

Trei tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani au fost reținuți marți sub acuzația de trafic de minori în formă agravantă. Cei trei bărbați ar fi forțat o minoră să se prostitueze, agresând-o fizic după ce a refuzat.
Radu Mocanu
12 mai 2026, 18:23, Social
„La data de 12 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea a 3 inculpați, dintre care doi membri ai aceleași familii, cu vârstele de 20, 21 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în  formă agravantă. În sarcina inculpatului în vârstă de 20 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc”, transmite DIICOT. 

Potrivit anchetei, în luna octombrie a anului trecut, tânărul de 20 de ani a inițiat o relație cu victima, în vârstă de 17 ani. În ianuarie 2026 acesta a încercat să o forțeze pe fată să întrețină relații sexuale contra cost, propunere respinsă categoric de victimă. 

Cei trei bărbați ar fi încercat să drogheze victima, însă și în urma acestui refuz, suspecții au început să o agreseze și au transportat-o în afara localității unde au abandonat-o. 

„Pentru a-i diminua capacitatea de opoziție și a o determina să se conformeze cerințelor lui, inculpatul în vârstă de 20 de ani a oferit și pus la dispoziția victimei consumarea de substanțe interzise, respectiv canabis și cocaină.  Având în vedere că persoana vătămată minoră a opus rezistență  și în acest context, inculpații au transportat-o cu un autoturism până la ieșirea din localitatea Tomnatic, unde au abandonat-o.  Pe traseul urmat,  victima a fost lovită în mod repetat, de către inculpații în vârstă de 21 și 25 de ani, inclusiv cu obiecte contondente”, transmit autoritățile. 

Procurorii au cerut judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș arestare preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. 

