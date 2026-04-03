Ciprian Ciucu spune că Arena Națională nu este bine administrată: pierderi de 20 de milioane de lei în 2025. Care sunt opțiunile

Potrivit Primăriei Municipiului București, în 2025 pierderile s-au ridicat la 20 de milioane de lei, în condițiile în care administrarea a costat aproape 30 de milioane de lei, iar încasările au fost de 10 milioane de lei. În 2024, pierderile au fost de 15 milioane de lei,, iar în 2023 pierderile s-au situat la 12,6 milioane de lei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a organizat vineri o dezbatere cu reprezentanți ai FRF, LPF, cluburi de fotbal, organizatori de evenimente, companii de consultanță și administratori de infrastructură sportivă, pentru a analiza soluțiile posibile.

„V-am invitat să avem o discuție, să luăm cât mai multe sugestii de la dumneavoastră și să decidem pașii de urmat. Vreau doar binele acestui obiectiv. Și vreau ca alegerea să fie făcută transparent, corect, după consultări și analize”, a afirmat edilul.

Patru variante pentru administrarea Arenei Naționale

Ciprian Ciucu a detaliat cele patru opțiuni aflate în analiză: păstrarea actualului sistem de administrare, înființarea unei entități proprii pentru administrarea arenei, concesionarea către firme private cu experiență sau realizarea unei asocieri în participațiune între o entitate publică și una privată.

Referindu-se la primele două variante, Ciprian Ciucu a afirmat că nu are încredere în companiile municipale.

„Din păcate, nu am încredere în companii municipale. Aceste prime două opțiuni sunt doar dacă primăria ține morțiș să aibă controlul. Însă, dacă mă uit în ultimii ani, nu știu dacă e o soluție”, a spus el.

„Treaba mea, ca primar, este să iau cea mai bună decizie pentru București, pentru bucureșteni. Mai simplu ar fi să mă fac că problema nu există și să aloc anual zecile de milioane de lei pentru administrarea Arenei. Dar nu pot să mă uit în altă parte, trebuie să luăm cea mai bună decizie împreună”, a precizat Ciucu.

Consultări și studiu de oportunitate

În perioada următoare vor avea loc noi întâlniri cu toți actorii implicați, precum și consultări politice, astfel încât demersul să aibă sprijinul Consiliului General. Ulterior, Primăria Capitalei va iniția o licitație pentru servicii de consultanță în vederea întocmirii studiului de oportunitate, care va cuprinde o analiză detaliată a Arenei Naționale, a costurilor de funcționare, mentenanță și întreținere. Pe baza acestor cheltuieli, se stabilește nivelul de suportabilitate financiară a investitorului și redevența pe care o poate încasa Municipiul București.

Arena Națională, inaugurată în 2011, este cel mai mare stadion din țară, cu o capacitate de 55.654 de locuri. Construcția a costat aproximativ 234 de milioane de euro.