Incendiu în Capitală: arde fațada unei clădiri de pe strada Tache Ionescu. UPDATE: Este afectată și sinagoga din Piața Amzei

UPDATE

Conform reporterului MEDIAFAX ajuns la fața locului, este afectată și Sinagoga din Piața Amzei din centrul Capitalei.

Știrea inițială:

Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din Capitală.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifestă cu flacără la vegetație uscată.

Au fost afectate o fațadă și acoperișul pe aproximativ 100 mp.

Până în momentul de față fără victime.

În momentul de față incendiul este localizat.