UPDATE: Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Doi pompieri răniți

Un incendiu puternic s-a produs luni seara la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, județul Ilfov.
Laura Buciu
18 mai 2026, 20:36, Social
UPDATE 3: Doi pompieri răniți în timpul intervenției

Incendiul s-a manifestat violent, cu degajari foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. A fost afectată și fațada unui depozit adiacent și două mașini.

Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

Se intervine cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față sunt 3 victime: doi pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

La ora transmiterii știrii s-au redus semnificativ degajările de fum.

UPDATE: Circulație oprită

Potrivit Centrului infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe DN 6, la kilometrul 8+500 metri, în localitatea Bragadiru, județul Ilfov, s-a produs un incendiu la un depozit de anvelope, cu degajări mari de fum, pe sensul de mers București – Alexandria.

Circulația rutieră este oprită total, pentru intervenția echipajelor de pompieri.

UPDATE: Mesaj Ro-Alert

Având în vedere degajările foarte mari de fum a fost remis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona, să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție și să respecte recomandările dispuse de autorități.

Știre inițială:

Potrivit ISU București – Ilfov, incendiul s-a produs la un depozit de cauciucuri, pe Șoseaua Alexandriei, din Bragadiru.

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 mp.

În apropiere este și o stație de benzinărie.

Sunt degajari foarte mari de fum.

