Prima pagină » Social » Incendiu puternic la un depozit din Chiajna. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale

Incendiu puternic la un depozit din Chiajna. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață la un depozit situat pe strada Comerțului din Chiajna, județul Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.
Incendiu puternic la un depozit din Chiajna. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
14 mai 2026, 07:02, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului. Pentru intervenție au fost mobilizate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială pentru transportul roboților de intervenție, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Pompierii au reușit ulterior să pătrundă în interiorul depozitului, unde incendiul se manifesta atât la interior, cât și la nivelul acoperișului. Dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii, în paralel cu refularea apei de la înălțime prin intermediul autoscărilor.

Potrivit ultimelor informații transmise de autorități, incendiul din interior a fost lichidat, iar flăcările au mai rămas active doar la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați. ISU a precizat că nu există pericol de propagare către depozitele învecinate. Ulterior, pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și că nu au fost identificate victime. Echipajele de intervenție continuă operațiunile de decopertare a elementelor de acoperiș și de lichidare completă a incendiului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor