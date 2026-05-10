Femeie de 89 de ani găsită carbonizată într-o locuință din Boboc după un incendiu

O femeie de 89 de ani a fost găsită carbonizată într-o locuință din Boboc, după un incendiu care a afectat două camere ale casei.
Nițu Maria
10 mai 2026, 13:38, Social
Pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea unui posibil incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Boboc, anunță ISU Buzău.

La locul incidentului au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul era deja stins, însă în interiorul casei se mai manifestau degajări de fum. În urma evenimentului, mobilierul din două camere ale locuinței a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați.

În interiorul imobilului, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de 89 de ani. Incendiul a fost lichidat, iar cauza probabilă a producerii acestuia urmează să fie stabilită de autorități.

