Partidul lui Meloni se luptă cu păunii din Italia. Care este motivul

Partidul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a început o nouă luptă cu o țintă politică improbabilă: păunii, dezvăluie Politico.

Imaginile cu păsările au devenit populare pe rețelele de socializare în timp ce cutreieră străzile din Punta Marina, o stațiune de pe coasta Adriatică a Italiei, unde locuitorii se plâng de nopți nedormite

cauzate de chemările de împerechere, excremente și daune aduse acoperișurilor și mașinilor.

Păsările s-au adaptat confortabil în zonele rezidențiale în timpul anilor liniștiți ai pandemiei de Covid iar populația a crescut la aproximativ 100, locuitorii spunând că situația a devenit o problemă intolerabilă a calității vieții.

Păunii se află pe coasta Adriatică a Italiei cel puțin din anul 2014. Localnicii spun că au strigăte nocturne în perioada de împerechere iar excrementele sunt depuse în spațiile publice și grădini. Mai mult, ei reclamă că păunii le distrug acoperișurile și zgârie mașinile.

Formațiunea de guvernare acuză consiliul local (condus de Partidul Democrat, de stânga) de paralizie administrativă.

Întrucât păunii atrag acum atenția internațională, partidul Frații Italiei al lui Meloni încearcă să transforme frustrarea locală într-o problemă politică, acuzând consiliu l local, condus de Partidul Democrat de stânga, de paralizie și promițând acțiuni concrete.

Politicienii partidului de guvernământ au convocat luni o ședință publică, acuzând consiliul local condus de opoziție că nu a reușit să abordeze ceea ce a devenit una dintre cele mai controversate probleme locale: păunii.

Întâlnirea are ca scop abordarea necesității unui „răspuns politic și administrativ” la numărul tot mai mare de reclamații privind deteriorarea grădinilor și a mașinilor, problemele de igienă legate de excremente și tulburarea liniștii publice, au declarat reprezentanții locali ai partidului pentru site-ul de știri Ravenna Today. Într-un oraș turistic, este esențial să se „asigure decorul urban și protecția proprietății private”, a precizat partidul.

Una dintre organizatoarele întâlnirii, consilierul local Anna Greco, a descris situația presei locale ca fiind „aproape insuportabilă”, spunând că locuitorii au îndurat ani de „coexistență nesustenabilă” cu păsările și solicitând măsuri de relocare.

Până acum, încercările repetate de a rezolva problema păunilor au eșuat.