Nicușor Dan a promulgat legea privind intervenția împotriva urșilor agresivi

Nicușor Dan a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2025.

Actul normativ modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

Legea prevede, de asemenea, modificarea și completarea unor acte normative, precum și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.