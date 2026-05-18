Amendament pentru simplificarea RO e-Factura adoptat în Comisia de Buget-Finanțe

Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților a adoptat, luni, un amendament susținut de Ministerul Finanțelor care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mai 2026, 18:53, Politic
Ministerul Finanțelor a susținut modificarea Ordonanței de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, amendament preluat și aprobat de membrii comisiei.

Am corectat o problemã realã, semnalatã de multe categorii profesionale și de societatea civilã. Statul trebuie sã fie ferm acolo unde existã evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declarã corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rãmân prioritãți clare, însã aceste reforme trebuie sã însemne simplificare și mai puținã birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfãșoarã activitate economicã în sens comercial„, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Prin aceste modificări se urmărește păstrarea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, cu evitarea impunerii unor obligații administrative disproporționate pentru persoanele fizice și activitățile economice de mică amploare.

Conform amendamentului, de la obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura sunt exceptate persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Măsurile propuse

Principalele modificări propuse vizează eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional.

De asemenea, sunt exceptați agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură.

Este prevăzută și exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

O altă modificare introduce posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

