Virgil Popescu a depus un amendament în PE pentru includerea drumului expres Craiova–Lugoj în finanțarea europeană

Europarlamentarul Virgil Popescu a anunțat, miercuri, că a depus un amendament în Parlamentul European pentru includerea drumului expres Craiova–Drobeta Turnu Severin–Lugoj în coridoarele europene de transport finanțate prin Connecting Europe Facility 2028–2034.

„Nu renunț la drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj! Am depus un amendament ca să fie inclus pentru finanțare în coridorul Marea Baltică, Marea Neagră – Marea Egee, prin facilitatea Connecting Europe Facility, pentru perioada 2028 – 2034”, a declarat Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Amendamentul a fost semnat și de alți europarlamentari români, respectiv Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Iuliu Winkler și Lorant Wincze.

Potrivit europarlamentarului, proiectul vizează realizarea unei axe de transport de mare capacitate pe ruta Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Sofia, considerată o verigă lipsă în infrastructura regională.

„Această ajustare va permite finalizarea unei verigi lipsă esențiale în cadrul Coridorului BBA prin crearea unei axe continue, de mare capacitate, între vestul și sudul României și mai departe până în Bulgaria”, a completat europarlamentarul.

El a mai subliniat faptul că segmentul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova ar asigura conexiuni strategice între coridorul Dunării, zona economică vestică și rețelele din Europa Centrală. Acest proiect are o lungime estimată de aproximativ 215 kilometri, iar în prezent se află în derulare un studiu de fezabilitate pentru traseul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Calafat.

Un alt amendament depus vizează modificarea traseului Iași – Chișinău, pentru a permite integrarea Republicii Moldova în rețeaua TEN-T

În paralel, europarlamentarul Virgil Popescu a anunțat și depunerea unui alt amendament, care vizează modificarea traseului Iași – Chișinău în varianta Pașcani – Chișinău, pentru a facilita integrarea Republicii Moldova în rețeaua TEN-T.

„Amendamentul propus de mine și colegii europarlamentari reprezintă nu doar o optimizare tehnică a traseului, ci și o măsură strategică ce valorifică investițiile existente, crește reziliența coridorului și accelerează integrarea Republicii Moldova în rețelele europene de transport.

