Prima pagină » Știrile zilei » Luis Lazarus și-a înființat partidul „Dreptate și Frăție”, un partid „creat pentru românul simplu, obidit”

Europarlamentarul Luis Lazarus a ținut un discurs, sâmbătă, când a anunțat înființarea partidului „Dreptate și Frăție”, un partid „creat pentru românul simplu, obidit”.
Ioana Târziu
18 mai 2026, 19:34, Politic
Europarlamentarul Luis Lazarus a ținut, sâmbătă, un discurs în Parlamentul României, în sala C. A. Rosetti, în cadrul lansării partidului „Dreptate și Frăție”.

În deschiderea evenimentului, a fost prezent Ovidiu Lipan Țăndărică, care a bătut toaca în Parlament, „ca să alunge dracii din politica românească”. De asemenea, s-a intonat și rugăciunea „Tatăl Nostru”.

În discursul său, Lazarus a menționat că partidul „a fost creat pentru românul simplu, a fost creat pentru românul obidit, a fost creat pentru ciobanu Ionică, care nu are voie să exporte oile în Uniunea Europeană”.

Partidul „a fost creat pentru fermierul Musca, care se luptă de ani de zile cu toate guvernele, încercând să le explice că totul e o farsă și că România urmează să nu mai crească nimic și să fim o țară importurilor, o țară care nu are voie să producă nimic, o țară care trebuie să se supună un vasal al Europei, o colonie de la marginea Imperiului. Nu putem accepta așa ceva”, a mai declarat europarlamentarul.

 

