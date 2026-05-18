Prima pagină » Politic » AUR i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea noii guvernări

AUR i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea noii guvernări

Reprezentanții AUR care au mers la Palatul Cotroceni i-au cerut președintelui României, Nicușor Dan, mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, a declarat liderul AUR, George Simion.
AUR i-a cerut lui Nicușor Dan mandat pentru formarea noii guvernări
FOTO MEDIAFAX
Petru Mazilu
18 mai 2026, 11:19, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Declarația a fost făcută la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Am cerut mandat pentru formarea noii guvernării, ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză (…) Jumătate de România își pune speranță în noi”, a declarat George Simion.

Președintele AUR i-a prezentat lui Nicușor Dan un plan privind scoaterea țării din criză.

„Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul privind scoaterea țării din criză, suntem dispuși să le discutăm (măsurile n.r.) cu oricine este interesat”, a mai spus Simion.

De asemenea, el a cerut sprijinul populației pentru atingerea obiectivelor.

„Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor, asta așteaptă românii (…) În perioadă următoare vom discută numai și numai despre soluții (…) Facem un apel la români să ne sprijine în atingerea acestor obiective (…) dacă în Parlament nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem la popor”, a precizat George Simion.

Președintele României, Nicușor Dan, are luni consultări cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou Guvern. Consultările vor avea loc la Cotroceni pe parcursul întregii zile. Demersul vine după ce în data de 5 mai, Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Sondaj: PNL devine al doilea partid în preferințe, după moțiunea de cenzură. Cu cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri
Libertatea
Lovitură DURĂ pentru românii care așteaptă voucherele de vacanță în 2026. Suma acordată s-a schimbat din nou, iar regulile sunt mai aspre
CSID
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia