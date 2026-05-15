Nicușor Dan, după participarea la expoziția BSDA: Investițiile în apărare devin o prioritate

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat necesitatea creșterii investițiilor dedicate apărării și securității în contextul internațional actual, punctând că ediția de anul acesta a expoziției BSDA a fost cea mai importantă de până acum, reunind companii cu o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 mai 2026, 18:20, Politic
Nicușor Dan a afirmat că investițiile în apărarea cetățenilor au devenit o prioritate în contextul global marcat de conflicte militare în mai multe regiuni ale lumii. 

„Investițiile în tot ce ține de apărarea cetățenilor noștri au devenit o prioritate, în actualul context global cu multiple conflicte militare. Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare, pentru că atunci când crește riscul asupra siguranței oamenilor, ne dăm seama că doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor”, se arată în mesajul publicat de președinte pe Facebook. 

 

Șeful statului a evidențiat amploarea și importanța expoziției Black Sea Defense, Aerospace and Security 2026  pentru promovarea industriei de apărare. 

„În acest context, expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” desfășurată la București, pe care am vizitat-o astăzi, reprezintă un eveniment important, care pune în contact industria noastră de apărare cu potențialii investitori. BSDA este cea mai mare expoziție internațională din Europa de Est, dedicată industriilor de apărare și aeronautice, securității naționale, securității private și securității cibernetice, care are loc o dată la doi ani, în București. Ediția din acest an este cea mai mare de până acum, însumând o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari”, notează Dan. 

Nicușor Dan a spus că evenimentul a fost organizat în parteneriat cu mai multe instituții din România precum  Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, dar și cu Departamentul de Apărare al Statelor Unite și Ambasada SUA la București. 

