VIDEO | Arme modernizate high – tech, drone și o barcă „de nescufundat”. Companiile românești, la BDSA 2026

Podcastul „Frontier Defense”, găzduit de G4Media, a fost prezent la eveniment și a întrebat aceste companii cu ce echipamente și servicii au participat, care a fost produsul-vedetă, cum a evoluat cererea în contextul geopolitic marcat de creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa și de izbucnirea unui nou conflict în Orientul Mijlociu, dar și cu ce speră să plece concret de la BSDA 2026. La ultima întrebare, răspunsurile au fost variate. Unii caută networking, alții vor să fie remarcați de marii giganți internaționali pentru posibile parteneriate, iar o parte au plecat cu contracte în servietă.

Aerostar, o companie privată care asigură în România mentenanța pentru avioanele F-16, sistemele de rachete HIMARS și elicopterele Black Hawk, dar produce și componente pentru industria aeronautică, a prezentat unul dintre cele mai interesante proiecte din expoziție. Este vorba despre un vechi lansator de rachete neghidate LAROM, modernizat cu sisteme de rachete moderne, ghidate, furnizate de partenerul israelian Elbit.

Un vehicul modernizat costă mai puțin decât unul nou

Potrivit unui specialist prezent lângă exponat, un astfel de vehicul modernizat costă de câteva ori mai puțin decât unul nou, de ultimă generație. „Deocamdată e greu de spus care va fi costul (n.e. – acetui upgrade), deoarece depinde dacă rămânem în această configurație, dacă forțele terestre doresc mai mult de atât, de cantitate, de termenele de livrare. Dar deocamdată așteptăm să vedem dacă există interes și dacă este fezabil să mergem mai departe cu acest proiect”, a precizat, anterior, Ovidiu Buhai, Director, Defence Systems Division Aerostar. El a menționat, de asemenea, că Aerostar și-a crescut capacitatea de mentenanță pentru avioanele F-16 ale României.

OVES Enterprise, o companie din Cluj-Napoca, și-a prezentat la stand proiectul de rachetă de croazieră autonomă SAHARA, primul astfel de sistem dezvoltat în România de o entitate privată. Totodată, OVES a prezentat „creierul” său AI pentru astfel de sisteme, Nemesis AI, un interceptor de drone Shahed care folosește un motor cu reacție, dar și drone „ucrainean style”. Mihai Filip, CEO al companiei, a declarat pentru „Frontier Defense” că a negociat la BSDA 2026 un contract, dar nu a putut oferi detalii suplimentare. „Sper să semnăm și după, post-BSDA”, a mai spus Filip.

Brașovul, cu cel mai bogat portofoliu din Romarm

Carfil, companie de stat din Brașov din ecosistemul Romarm, a avut unul dintre cele mai bogate portofolii de produse la BSDA 2026. Este vorba despre muniții, drone terestre, drone FPV, mini-Shahed-uri (potrivite pentru a fi folosite ca ținte la antrenamente), drone navale, dar și un vehicul de tip buggy echipat cu rachete. Acestea au fost dezvoltate fie intern, potrivit directorului general Mircea Petru Tanțău, fie în parteneriat cu alte companii din România și Ucraina. Ceea ce Carfil a expus este „rezultatul muncii de câțiva ani”, a spus reprezentantul companiei. „Ele sunt împlinirea unui vis de acum câțiva ani, când ne-am propus să facem la Carfil un hub de produse militare”, a mai spus Tanțău.

Nova Modul, producător de arme mici de foc din Cugir, a expus o gamă largă de produse la BSDA 2026. Produsele alese pentru a fi expuse sunt vândute în special pe piața civilă, atât din Europa, cât și din America. „Eu consider că în România se pot face foarte multe lucruri”, a declarat Vasile Moldovan, General Manager Nova Modul, însă o condiție esențială pentru creșterea industriei locale de apărare este, în opinia lui, implicarea sectorului privat. Reprezentantul companiei a spus că Nova Modul se concentrează acum pe dezvoltarea unui produs care se adresează zonei militare.

Totodată, BraveX, un producător emergent de drone din Cluj-Napoca, a adus la expoziție un model de dronă cu reacție dual-use, numit Vimana. Vehiculul aerian fără pilot poate atinge o viteză maximă de 450-500 km/h. „Pe partea militară oferim drone în special pe partea de ISR”, a declarat pentru „Frontier Defense” Răzvan Costea-Bărluțiu, co-CEO al startup-ului. El a precizat că noul context geopolitic a crescut interesul pentru produsele companiei. Compania se află, potrivit lui, pe un „parcurs foarte bun, cu clienți în portofoliu, cu produse și servicii livrate și clienți recurenți”.

Primul vehicul blindat românesc, dezvoltat după Revoluție

Un produs inedit a putut fi văzut la standul BlueSpace Technology, producător major de sisteme TEMPEST din România care s-a extins rapid și în alte zone ale industriei de apărare. Pe lângă vehiculul blindat 4×4 VLAH, primul dezvoltat în România după Revoluție, și o dronă interceptoare autonomă, compania a expus o ambarcațiune „de nescufundat” produsă sub licență ucraineană. Potrivit lui Constantin Pintilie, CEO al companiei, ambarcațiunea poate fi folosită pentru tipuri multiple de operațiuni, inclusiv căutare și salvare, patrulare sau atac.

„Fiind modulară, se poate adapta pentru orice rol”, a explicat el. O caracteristică interesantă este că, datorită materialelor folosite, ambarcațiunea nu poate fi scufundată complet. „Designul este clasic, dar în urma experiențelor de luptă, tuburile clasice au fost înlocuite cu aceste panouri de spumă interschimbabile. Observați că au șuruburi de prindere, astfel că un panou lovit poate fi demontat și înlocuit în 15 minute”, a declarat Cătălin Grădinaru, reprezentant al BlueSpace, pentru „Frontier Defense”.

BSDA 2026 (Black Sea Defense, Aerospace and Security) a fost cea de-a 10-a ediție a celei mai mari expoziții internaționale de armament și tehnică militară din Europa de Sud-Est, desfășurată la București în perioada 13 – 15 mai. Au participat la eveniment peste 650 de firme expozante din 36 de țări.