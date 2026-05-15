Radu Miruță, în urma expoziției BSDA: România nu mai poate fi consumator de securitate, trebuie să fie producător

Radu Miruță a evidențiat numărul ridicat de participanți, care continuă să crească, la expoziție, punctând că arată evoluția pozitivă a României în domeniul industriei de apărare.

„În ultimele trei zile, la BSDA – Black Sea Defense, Aerospace and Security, s-a văzut clar că România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării. Îi felicit sincer pe organizatorii BSDA pentru această a 10-a ediție, o ediție care a adus de două ori mai multe companii, o logistică impresionantă și condiții excelente pentru toți participanții. Este o confirmare că interesul pentru România crește”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Apărării.

Miruță a amintit de măsurile introduse în noile programe de înzestrare ale Armatei care prevăd ca o parte importantă a producției să fie realizată pe teritoriul României.

„A contat, sunt sigur, și faptul cǎ în noile programe de înzestrare a Armatei Române am introdus un principiu foarte clar: o parte importantă din producție este obligatoriu să se întâmple în România. Prin contractele pe care le facem suntem preocupati ca industria să se dezvolte”, notează oficialul.

Ministrul a subliniat că investițiile în apărare devin o prioritate națională, fapt demonstrat prin prezența președintelui Nicușor Dan la expoziție.

„Prezența președintelui României, Nicușor Dan, transmite un mesaj puternic: modernizarea și înzestrarea Armatei Române, dezvoltarea producției locale și consolidarea industriei naționale de apărare reprezintă priorități strategice pentru statul român”, spune Miruță.

„România nu mai poate fi doar un consumator de securitate. România trebuie să fie un producător de capabilități, un partener de încredere și un stat care construiește pe termen lung”, conchide ministrul Apărării.