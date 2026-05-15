Prima pagină » Politic » Euractiv: Nicușor Dan – „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”

Euractiv: Nicușor Dan – „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”

Euractiv, platformă de referință pentru analiza legislației și politicilor europene, publică un text pe un ton extrem de critic al administrației Nicușor Dan, pe care-l suspicionează de orientări „ambigue”, de natură să se îndepărteze din ce în ce mai mult de orientarea pro-europeană.
Euractiv: Nicușor Dan - „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
Luiza Moldovan
16 mai 2026, 02:13, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Publicația bruxelleză Euractiv, specializată în politici europene, critică dur schimbarea de orientare politică a președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză acum că se apropie de forțele populiste pe care era chemat să le contracareze.

„Cândva favoritul UE, președintele român Nicușor Dan este acum criticat de foștii aliați, care îl acuză că exploatează – și chiar orchestrează – criza politică a României, adoptând în același timp o postură din ce în ce mai naționalistă, în stil MAGA.

Schimbarea marchează o inversare bruscă față de anul trecut, când Dan era perceput pe scară largă în UE drept candidatul prezidențial preferat pentru a contracara influența rusă și naționalismul de dreapta în ascensiune”, scrie Euractiv.

Cristian Ghinea: „Ne ia pe noi, cei pro-UE, de la sine-înțeleși”

Cristian Ghinea, senator USR și fost aliat al lui Nicușor Dan, este una dintre vocile cele mai critice citate de Euractiv.

„Dan este un adevărat conservator și eurosceptic”, spune acesta, adăugând că președintele „curtează MAGA în detrimentul viitoarei noastre relații cu SUA după încheierea MAGA”.

„Președintele a fost ales pe un trend pro-UE și ca o respingere a extremei drepte, dar are o politică bizară de conciliere și ne ia pe noi, cei pro-UE, de la sine înțeleși”, a spus Ghinea pentru Euractiv.

Publicația evocă și anularea, săptămâna trecută, a unei recepții dedicate Zilei Europei la București, din cauza gazdei, Roberta Metsola, invocând faptul că trebuie să se concentreze pe votul de neîncredere din 5 mai, care a răsturnat guvernul României.

Ce spune Nicușor Dan

Președintele și-a justificat criticile la adresa UE pe ideea că Bruxelles-ul se bazează prea mult pe „sloganuri” și că a acționat „ideologic”, neglijând industria de apărare.

A insistat că rămâne un președinte neutru și că România va avea un „guvern pro-occidental”.

De asemenea, scrie Euractiv, „Acuzația de apropierea față de MAGA este susținută de politica externă a lui Nicușor Dan: el a fost singurul șef de stat al UE prezent la Reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump din februarie, în plin conflict Washington-Bruxelles”.

Potrivit surselor Euractiv, „Dan ar fi evitat atacurile directe la adresa AUR tocmai din cauza legăturilor acestui partid cu cercurile trumpiste de la Washington”.

Publicația mai reține și că Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni „cu sprijinul puternic al Partidului Popular European, după ce l-a învins pe George Simion, liderul AUR”, că victoria sa a venit după anularea alegerilor prezidențiale anterioare de la sfârșitul lui 2024, înainte de al doilea tur, de către Curtea Constituțională și că victoria sa „a fost salutată ca mesianică”, dar că „astăzi, profilul său pare mult mai ambiguu”.

Citește și

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”
Gandul
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dr. Adrian Marinescu, despre cazul de Hantavirus din România: „E o isterie! Virusul e banal, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat pe vapor și nu este de import”
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia